Elektrikli otomobillerin şarjına yüzde 130'a kadar zam

Elektrikli otomobillerin şarj etme maliyetine yüzde 109’dan yüzde 130'a kadar zam yapıldı.

Benzinli, dizel veya LGP’li araç sahiplerine birbiri ardına gelen zam haberlerinden sonra elektrikli araç sahiplerine de kötü bir haber geldi. Elektrikli otomobillere şarj hizmeti veren kuruluşlar fiyat tariflerine zam yaptı.

Yurtdışında çevreye duyarlılık, konforlu sürüş ve düşük yakıt maliyeti gibi sebeplerden tercih edilen elektrikli araçlar, Türkiye’de yüksek fiyatları ve fahiş Özel Tüketim Vergisi gibi uygulamalar nedeniyle çok fazla tercih edilemezken, bu araçları kullananlar için yeni bir maliyet kalemi daha geldi. Sözcü'den Serkan Üstün'ün haberine göre; otomobillerin bataryalarını şarj istasyonlarında doldurmanın maliyeti yüzde 120'den fazla arttı.

Yılbaşı gecesi zam

31 Aralık gecesi elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapılması elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini büyük oranda artırdı.

Yeni zamlarla elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil yüzde 52 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Bu artışla birlikte elektrikli şarj istasyonu işleten kuruluşlar da tarifelerine zam yaptı.

Yeni tarifelere göre elektrikli araçlarını şarj etmek isteyenlerin maliyeti güç ve şarj tipine göre yüzde 109’dan yüzde 130’a kadar arttı.