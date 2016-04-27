Elektrikli otomobillere teşvik geliyor



Elektrik motorlu otomobiller Almanya'da alıcı bulmuyor. Hükümet zirvesi ve otomotivcilik şirketleri bu durumu değiştirebilmek için müşteriye teşvik ödenmesini kararlaştırdılar. Başbakanlıktaki ‘otomobil zirvesinde' elektrik motorlu otomobil satın alanlara 4 bin Euro prim ödenecek. Elektriklinin yanı sıra içten yanmalı motoru da bulunan hibrit otomobil alanlar ise 3 000 Euro ile ödüllendirilecek.

Toplam 1,2 milyar Euro tutarındaki satın alma primi devlet ile özel şirketler arasında yarı yarıya paylaştırılacak. Teşvik, fiyatı 60 bin Euro'yu aşmayan ve ekstra donanımı olmayan otomobiller için uygulanacak. Golf modeli elektrikli Volkswagen'in fiyatı 35 000 Euro'yu buluyor. Elektrikli otolar için kurulacak yeni şarj istasyonlarına da 300 milyon Euro ayrılacak.

Elektrikli otomobillere teşvik ödenmesi koalisyon partilerinde tartışmaya yol açarken, çevre örgütlerinden de itiraz geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel uzun süre elektrikli otomobil primi hakkında kesin görüş bildirmemiş, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ise, otomotivcilik şirketlerinin yarısını üstlenmesi ve lüks otoların teşvik edilmemesi şartıyla ölçülü teşvik ödenmesinden yana olduğunu duyurmuştu.

Dezavantajları fazla

Sol Parti'nin ulaştırma uzmanı Herbert Behrens elektrikli otoların emisyon avantajı dizel motorlu araçların egzoz gazlarına mahsup edileceği için teşvik primine karşı olduklarını söyledi. Behrens, ‘elektrikli otomobillerin teşvik edilmesinin içten yanmalı motorların geliştirilmesi için yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldıracağını', belirtti.

Alman çevreyi koruma örgütleri de egzoz manipülasyonuyla kamuoyunu aldatan otomotivcilik şirketlerinin elektrikli otomobiller üzerinden teşvik edilecek olmasını doğru bulmadıklarını duyurdular.

Audi, Mercedes, Opel ve Porsche şirketleri sattıkları 630 bin dizel motorlu aracı egzoz temizleme metodunun hava sıcaklığına adapte edilmesi için servise çağırdı.

Almanya hükümeti 2020 yılına kadar 1 milyon elektrikli otomobil satılmasını hedefliyor. 45 milyon otomobilin bulunduğu Almanya'daki elektrikli otomobillerin sayısı 25 bin 500'ü geçmiyor. 130 bin otomobil ise hibrit motoruyla çalışıyor.

Pahalılığı, şarj altyapısının yetersizliği ve menzilinin kısa olması elektrikli otomobil satışlarını frenliyor. 2009 yılındaki mali ve ekonomik kriz sırasında fabrika çıkışı otomobil satın alanlara devlet tarafından 2 bin 500 Euro prim ödenmesi otomotivcilik şirketlerini krize sürüklenmekten kurtarmıştı.

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DW, dpa/AG, BÖ