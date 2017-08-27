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Elektrikli otomobiller yarıştı

Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı batarya elektrikli araçlar yarıştı

27 Ağustos 2017 18:51

Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, TÜBİTAK\'ın düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\'nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı batarya elektrikli araçlar yarıştı.
TÜBİTAK\'ın 2005 yılından bu yana düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\' Körfez Yarış Pisti\'nde yapılıyor. Dün hidrojen enerjili araçlar (hidromobil) yarışırken, bugün ise batarya elektrikli araçlar (elektromobil) yarıştı. Elektromobil yarışlarına 29 üniversiteden 31 araç katıldı. Hazırlamış oldukları araçların en az enerji tüketimine sahip olduğunu göstermeyi hedefleyen üniversite öğrencileri, bu yıl ilk kez araçların yapım aşamasında tamamıyla yerli malzemeler kullandı.
Düzenlenen yarışların mühendislik öğrencilerinin aldıkları eğitimi pratiğe dökme açısından son derece önemli olduğunu belirten TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz, \"Düzenlemiş olduğumuz elektrik bataryalı araçlar yarışmasında 31 aracımız teknik testleri geçerek yarışmaya hak kazandı. Bu geçen seneden çok fazla bir rakam, bunun sebebi de bu yıl ilk kez yarışmaya katılacak olan bütün takımlara eğitimler verdik. Orada elektrikli araçlar konusunda bütün bilgileri verdik, bunun faydasını da teknik testleri geçen araçların artışında gördük\" dedi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARI YAPACAK MÜHENDİSLER YETİŞİYOR
Prof. Dr. Türköz bu yıl ilk kez motor da dahil olmak üzere yerli tasarım istediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
\"Bu yarışlar Türkiye açısından da önem arz ediyor. Buradaki hedefimiz öğrencilerin bu yarışlarda başarılı olabilmesi için elektrikli araç tasarlıyorlar. Bu yıl ilk kez tamamen yerli tasarım istedik. Bütün araç aksanı, motor da dahil olmak üzere yerli yapılmasını istedik. Türkiye\'nin gelecekteki elektrikli araçları yapacak olan mühendisler buralardan yetişiyor.\"

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