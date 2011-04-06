Elektrikli otomobiller trafikte

T24 - Renault'nun 2011 yılının son çeyreğinde satışa sunacağı Fluence Z.E ve Kango Z.E araçları şehir trafiğine çıktı. Santralistanbul'da gerçekleştirilen testlerde bir aksaklık yaşanmadı. Araçların Türkiye fiyatı henüz belli değil



Renault'nun Türkiye'de üreteceği elektrik motorlu Renault Fluence Z.E ile Fransa'da üretilecek Renault Kango Z.E araçları, Santralistanbul'da şehir trafiğinde test sürüşü gerçekleştirildi.







Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar tarafından yapılan tanıtıma sektör temsilcileri de katıldı. Aybar, geleceğin çevreci otomobilleri olarak nitelenen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da deneme sürücü yaptığı araçlar ile ilgili, 'Sektör 2020 itibarıyla dünyada 100 milyonluk üretime doğru gidiyor. Bu otomobiller sayesinde atmosfere salınan karbonmonoksit oranında büyük düşüşlerin meydana geleceğine inanıyorum' diye konuştu. Araçlar İstanbul'da 8 Nisan'a kadar Santralistanbul'da test edilebilecek. 5 gün boyunca sürecek organizasyona kiralama firmaları, müşteriler, basın mensupları, ünlüler ve kanaat önderleri katılıyor. Nisan 2010'da tanıtımı yapılan Kangoo Express Z.E. ve Fluence Z.E. modelleri, Renault Z.E. ürün gamının 2011 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak olan ilk modelleri olacak. Fluence Z.E Türkiye'de Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda termik Fluence versiyonlarıyla aynı üretim bantlarında üretilecek. Araçların şu anda Türkiye'deki satış fiyatları ise henüz belirlenmedi.





Evde şarj etmek mümkün



Tek şarjla 160 kilometre mesafe yol yapabilen otomobiller yaklaşık 9 saniyede saatte 182,2 kilometre hıza ulaşabiliyor.



Renault 3 farklı şarj şekli sunuyor. Standart şarj; Geleneksel bir prizle evdeki elektrik şebekesinden veya profesyonel bir elektrik şebekesinden yapılıyor. (6 ila 8 saat), Hızlı şarj: 30 dakikada yüzde 80 şarj, Batarya değiştirme istasyonları, özel bir istasyonda hızlı batarya değişimi. 2011 yılında bu istasyonlardan yüz kadarı hizmete girecek.



Elektrikli araçlarda, akıllı bir navigasyon sistemi bulunacak ve sürekli şekilde bataryanın şarj düzeyinin aracı daha ne kadar mesafe götürebileceğini (yani kalan menzil mesafesini) ve en yakın şarj istasyonunun veya batarya değiştirme istasyonunun nerede olduğunu gösterecek.





MALİYET YÜZDE 92 DÜŞÜYOR



Aybar, bugün 100 kilometrelik bir mesafenin benzinli araçlarla 30 liraya gidilirken elektrikli araçlarla aynı mesafenin 2,5 liraya gidilebileceğini söyledi. İbrahim Aybar, ''Elektrikli Fluence'in 185 kilometrelik bataryası 4,5 liraya doldurulacak. İşlem gece yapılırsa elektrik faturası 100 kilometre için 1,5 lira, 185 kilometre için de 2,5 liraya düşecek'' dedi.