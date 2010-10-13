-ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN İSTANBUL'DA İLK ŞARJ İSTASYONU KURULDU İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Elektrikli otomobiller için İstanbul'da ilk şarj istasyonu kuruldu. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarayı'nın havuzlu otoparkında kurulan şarj istasyonunun açılışında konuşan belediye iştiraklerinden Enerji AŞ Genel Müdürü Adnan Çelik, elektrikli araçların İstanbul'da 2011 yılından itibaren satışa sunulacağını bildirdi. Çelik, araçların şarj altyapılarını ilk olarak Saraçhane'ye kurulan 2 istasyonla oluşturmaya başladıklarını, bundan sonra cihazların İSPARK otoparklarına kurulmasına geçileceğini ifade ederek, ''Elektrikli araçlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok yeni. Renault bu araçları üretecek ve araçlar İstanbul'da 2011 yılından itibaren satılmaya başlanacak. Ancak bu araçların satılabilmesi, kamuoyunda kabul görmesi için öncelikle şarj altyapılarının tamamlanması gerekiyor'' diye konuştu. Elektrikli araçlar için hızlı, orta ve yavaş olmak üzere 3 tip şarj bulunduğunu, umuma açık yerlerde kurulacak istasyonların hızlı şarj için olacağını belirten Çelik, yarım saat sürecek şarj için olan bu istasyonların acil durumlarda akünün boşalmasına yakın kullanılabileceğini, ancak normal durumlarda akşamları otoparkta 6-8 saatte şarjın yapılabileceğini belirtti. Çelik, İstanbul'da bir sürücünün günde ortalama 60 kilometre yol katettiğini, buna göre tam şarj edilen bir elektrikli aracın ortalama 160 kilometre yol katedebileceğini söyledi. Elektrikli otomobillerin şarj maliyetinin dizel yakıtlı otomobillerin yakıt maliyetine kıyaslandığında, aracın modeline göre altıda ya da sekizde bir oranında daha ucuz olacağını da vurgulayan Çelik, basın mensuplarına araçların nasıl şarj edileceğini otoparka getirilen bir araç üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. İlk şarj istasyonunun açılışına, İSPARK Genel Müdürü Kadir Gurbetçi ve Belbim Genel Müdürü Harun Maden de katıldı. -SIRADA KADIKÖY, BALMUMCU, CİHANGİR VE BOSTANCI VAR- Enerji AŞ'nin Renault ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde elektrikli araçlar için ilk aşamada test ve tanıtım amaçlı 4 şarj istasyonu daha kurulacak. İstasyonlar Kadıköy'de İSKİ açık otoparkında, Balmumcu ve Cihangir'de bulunan birer katlı otoparkta, Bostancı'da bir açık otoparkta bulunacak. Öte yandan, yine Enerji AŞ ve Renault işbirliğiyle 2 Kasım 2010 tarihinde İstanbul WOW Convention Center'da ''Türkiye Elektrikli Araçlar Forumu'' düzenlenecek. Yerel yöneticiler, elektrikli araç sektörüyle ilgili akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek uluslararası forumda, elektrikli araç hizmeti alanında dünyada altyapı piyasa modelleri, mevzuat ve teknoloji gibi konularda deneyimler katılımcıların bilgisine sunulacak.