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BBC Türkçe

'Elektrikli otomobil şarj etmek evin sigortasını attırabilir'

İngiltere'deki elektrik dağıtım şirketi National Grid, elektrikli otomobillerin hızlı şarj edilmesinin evlerin sigortalarını attırabileceği uyarısında bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'deki elektrik dağıtım şirketi National Grid, elektrikli otomobillerin hızlı şarj edilmesinin evlerin sigortalarını attırabileceği uyarısında bulundu.

Financial Times'ın bugün yayınladığı habere göre elektrikli arabaların hızlı şarjı sırasında yoğun elektrik harcayan kurutma makinası veya su ısıtıcı gibi aletleri çalıştırmak evlerin elektrik kapasitelerinin üzerinden bir tüketime yol açarak sigortayı attırma riski taşıyor.

İngiltere 2040'a kadar ülkedeki tüm benzin ve dizel motorlu otomobil satışını yasaklayacak. Bunun elektrikli arabalara talebi çok artırması bekleniyor.

Financial Times'tan Nathalie Thomas ve Peter Campbell'in hazırladığı habere göre National Grid'in yayınladığı bir belgede evlerde sigortaların 60 veya 80 ampere kadar akımı desteklediği, elektrikli otomobil markası Tesla'nın hızlı şarj cihazlarının tek başına 48 amper akıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Şarj cihazları üreticisi Pod Point'in kurucusu Erik Fairbairn ise İngiltere'deki evlerin yüzde 95'inin yalnızca Tesla'nın şarj cihazını bile kaldıramayacağını görüşünde.

National Grid ise bu sorunu aşmak için tüm ülkenin elektrik altyapısını yenilemektense insanların evleri dışında kullanabileceği hızlı şarj istasyonlarının sayısını artırmanın daha kolay bir çözüm olacağını savunuyor.

İngiltere'de elektrikli ve hibrit araç satışları son bir yılda yüzde 22 artmıştı.

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