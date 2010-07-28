Elektrikli otobüsler test sürüşünde

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Polonya'dan İstanbul'a test sürüşleri için 2 adet elektrikli otobüs geldiğini söyledi. Bu otobüsler hem akaryakıt hem de elektirikle çalışıyor.

Topbaş, kazı çalışmaları biten Sarıyer-Çayırbaşı Karayolu Tüneli'ni basın mensupları ile birlikte gezdi.

"7 Tepe 7 Tünel" projesi kapsamında kazı ve beton çalışmaları tamamlanan Sarıyer - Çayırbaşı Tüneli'nin Nisan 2010'da araç trafiğine açılması bekleniyor. Sarıyer ile Kilyos ve Zekeriyaköy bölgesini ilçe merkezine girmeden ana arterlere bağlayarak sahil yolu trafiğini de rahatlatacak tünel sayesinde bir saat süren yol 5-10 dakikaya inecek.

Toplam uzunluğu 4 bin 50 metre olan Sarıyer - Çayırbaşı tünel yolu, 2 bin 25 metrelik iki tüpten oluşuyor. Genişliği 9,50 metre olan iki normal şerit ile bir emniyet şeridine sahip olan tünelin, yüksekliği 7,33 metre, iç yarıçapı ise 6 metre. Yüzde 80'i tamamlanan ve kemer betonlama çalışmaları süren tünelin 3 bin 873 metresi konvansiyonel yöntemle, 177 metresi de aç-kapa yöntemiyle inşa edildi.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER TEST SÜRÜŞLERİNDE

Polonya'dan İstanbul'a test sürüşleri için gelen 2 elektrikli otobüslere ilişkin bir soruya Topbaş, "Yeni bir dönem başlıyor fosil yakıt yerine daha çevreci sıfır karbondioksit araçları devreye koymaya başladık. İETT Genel Müdürü ve diğer arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar sonucunda, elektrikli otobüslere geçelim dedik. Bu arada bir Polonya firması ben böyle bir araç ürettim diye gönderdi, başka firmalar da gönderebilir. Bizim düşüncemiz tamamen elektrikli otobüslere geçmek. Hibritli sistem tamamen yeni bir sistem. Bu hibriti de aşan bir sistem. Bizim düşüncemiz tamamen elektrikle çalışan otobüsler. Yerli otobüsten yanayız. İstanbul'a yerli otobüsleri göndereceğiz. Bu şekilde deneme amaçlı gönderilenleri de deniyoruz. Denemeye devam edeceğiz. Şu anda kullanılan otobüsler hem akaryakıt hem de elektrik devreye girebiliyor. Bizim hedefimiz ve beklentimiz tamamen elektrikli olması yönünde" şeklinde yanıt verdi.

Sarıyer - Çayırbaş Tüneli'nin toplu taşıma araçlarına açık olup olmayacağına ilişkin bir soruya Topbaş, "Çayır başından metro istasyonu arasında burada düzenlemeler ve değerlendirmeler yapılacak. Belki de ona gerek kalmayacak başka sistemler devreye girecek. Talebimizin toplu taşıma araçlarının kullanılması" diye yanıt verdi.