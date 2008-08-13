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Yaşam

Elektrikli oto gün sayıyor

General Motors'un elektrikli otomobili için kayıt yaptıran kişi sayısı 33 411'e ulaştı

13 Ağustos 2008 03:00

General Motors'un 2010'da piyasaya çıkacak elektrikli otomobili için sıraya girenler 33.000'i aştı

         

General Motors'un 2010 yılında piyasaya çıkacak olan, tamamen şarjlı akü ile çalışan elektrikli otomobili için hazırlanan, bağlayıcı olmayan alıcı listesi için kayıt yaptıran kişi sayısı 33.411'e ulaştı. New Yorklu bir nörolog olan Lyle Dennis, Volt marka otomobil için,   GM-Volt.com internet sitesi üzerinden resmi olmayan bir alıcı taleplistesi hazırladı.          

 

ABD'den en çok talep Kaliforniya, Teksas, Florida ve Michigan eyaletlerinden gelirken, ABD dışından 46 ülkeden daha talipliler listeye girdi. Lityum-iyon akü kullanacak olan otomobil için GM'in 40.000 dolarlık tahmini fiyat açıklamış olmasına karşın, listeye girenlerin fiyat talep ortalamasının 31.261 dolar olduğu kaydedildi.

 

Tofaş’da elektrikli araç üretimine hazırlanıyor

 

Tofaş'ın ise Peugeot-Citroen ortaklığı (PSA) ile geliştirdiği ve "Fiorino" adıyla satışa sunduğu aracın elektrikli versi-yonunu üretmek için çalışma yaptığı bildirildi. Bu kapsamda, İtalya'dan, Tofaş'ın Ar-Ge merkezine gelen bir Fiat ekibinin, Türk mühendislerle birlikte, gelecek yıl piyasaya çıkması planlanan aracın üzerinde çalıştığı, yeni çıkacak modelin özellikle kent içi kullanıma yönelik olacağı, saatte 100 kilometre hız yapabileceği ve dolu bataryasıyla 200 kilometre yol alabileceği öğrenildi. Fiat bünyesinde ilk kez Tofaş tarafından geliştirilen ve yıl sonunda tanıtımı yapılması düşünülen sistemin, gelecek yıllarda diğer bazı modellere de adapte edilmesinin planlandığı belirtildi. Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar ise, Türkiye'nin ilk hibrid otobüs prototipi olan Doruk 160 LE Hibra üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

 

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