Elektrikli kaykay üzerinde hastasının dişini çeken dişçi 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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ABD'de bir elektrikli kaykay üzerindeyken hastasının dişini çekerken görüntülenen eski bir dişçi 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

35 yaşındaki Lookhart, arasında sağlık yardımı dolandırıcılığı, dolandırıcılık girişimi, yasa dışı biçimde dişçilik yapmak ve hastaları tehlikeye atmak da bulunan 46 suçlamadan suçlu bulundu.

Alaska'da bir yargıç, Lookhart'a 20 yıl hapis cezası verirken 8 yılını erteledi. Bu durumda Lookhart 12 yıl hapis yatacak. Lookhart'ın 10 yıl boyunca dişçilik yapmasının yasaklanmasına da karar verildi.

Lookhart mahkemede yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek özür diledi.