Elektrikli Harley racona ‘ters’ mi?

Amerikalı motosiklet efsanesi Harley Davidson, ilk kez tamamen elektrikli bir model piyasaya çıkaracağını açıklaması, motosiklet dünyasını karıştırdı.

Harley, bundan böyle elektrikli motosiklet konusunda teknoloji lideri olmak istediğini belirtirken, Harley tutkunları, markaya kimliğini veren “derin ses”in kaybolmasından endişe ediyor. Hatta bunu, pek de “nazik olmayan” eleştirilerle dile getiriyor.

Duygu Erdoğan’ın Milliyet’teki haberine göre, henüz prototip düzeyindeki tamamen elektrikli “LiveWire” modelini, önümüzdeki günlerde özel bir davetle tanıtmayı ardından da 30 kentte gezici tanıtım turuyla “test ettirmeyi” ve “tepkileri” almayı hedefliyor. Testler Avrupa kentlerinde de olacak. Bu tepkileri değerlendirerek modele son şeklini vermeyi hatta yeni baştan geliştirmeyi planlayan şirketin, gerçek seri üretim modeliyse birkaç yol sonra piyasaya sürmesi bekleniyor.

‘Parçası olmak istedik’

Başkanı Matt Levatich, kükreyerek çalışan büyük yol motosikletleriyle tanınan şirketin elektrikli araçlar için teknoloji geliştirmede lider ve standartları belirleyen şirket haline gelmek istediklerini söyledi.

Elektrikli araç teknolojilerinin sürekli geliştiğini, tüketicilerin de bu tür araçlara daha sıcak bakmaya başladıklarını savunan Levatich, “Bu hem otomobiller hem de motosikletler için geçerli. Bu eğilim yükselişteyken, bunun bir parçası olmak istedik” dedi. Bununla birlikte Levatich, LiveWire gibi bir modelin çevresel bilinç nedeniyle değil, performansı yüzünden tercih edilebileceğini düşünüyor. Motosiklet, jet uçağının havalanmasını andırır şekilde ivmelenirken, motoru neredeyse tamamen sessiz.

Harlmey Davidson, geçen yıl 260 bin adet motosiklet üretimi yapmıştı.

‘Çeşit olarak kalır!’

Harley Davidson Riders Club Başkanı İbrahim Saruhanlı, Harley motorunun değişmez bir sesi olduğunu belirterek, “Harley’e benliğini kaybettirmezse sorun yok” diyor. Ses ve motor yapısının Harley’in ayrılmaz parçası olduğuna sıkı sıkıya vurgu yapan Saruhanlı, “Elektriklideyse ses yok. Ancak bu modelin sonuçta bir alternatif olacağını düşünüyoruz. Yani sadece bir çeşit olarak kalır. Bunun dışına çıkınca zaten Harley’den bahsedemeyiz” ifadesini kullandı.

Harley Owners Group Başkanı Şadi Aydın ise markanın dünyadaki emisyon yasalarına uymaya çalıştığına dikkat çekti. Harley Davidson’ın “sesi kaybolacak” eleştirilerine farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Aydın, “İlla o sesi istiyorsak, teknoloji bir çözüm bulacaktır” diyor. Forumlarda yapılan tartışmalarda olumlu ve olumsuz görüşlere rastladığını, markanın teknolojiye ayak uydurmasına sevinenler de olduğunu vurgulayan Aydın, “Emisyon yasaları belli. Ticari olarak ayakta kalabilmek için adım atması lazım. Marka da bunun farkına varmış. İnsanlığa faydalı olacaksa teknolojiden korkmamıza gerek yok” ifadesini kullandı.

İlk değil ama önemli!

Harley Davidson, elektrikli motosiklet konusunda öncü değil. Bu konuda ilk girişim ve ilk model, 2010 yılında Zero Motorcycles firmasına ait. Bu yıl 2 bin 400 adet elektrikli ve performanslı motosiklet satmayı planlayan şirket, bunun, yaklaşık olarak tüm dünyada satılan bu tipteki motosikletlerin yarısı anlamına geldiğini belirtiyor.

Bunun dışında Brammo adlı şirketin de benzer bir elektriklmi motosikleti bulunuyor. Alman üretici BMW’nin, elektrikli “C Evolution” scooter modeli, KTM’in de daha çok toprak zeminlere uygun, enduro sınıfındaki “Freeride E” modelinden söz etmek mümkün. Ancak bu motosikletler, daha küçük sınıfları temsil ediyor.

Yaşlı Harley’ciler rahatsız

Menderes Özel/Milliyet

Harley-Davidson’ın (H-D), elektrikli motosiklet projesi LiveWire’ı ilan etmesi, 111 yıllık Amerikan efsanesinin sıkı hayranlarının bir kısmında hayal kırıklığına neden oldu. Zira “derin gırtlak”tan gelen sesi, H-D imajını oluşturan faktörlerden biri. Trafikte saygı gören sesin önemini en iyi Harley kullanıcıları bilir; yol alırken onu duyan dört teker sürücüleri saygıyla eğilirmişcesine şerit değiştirerek yol verir. Ancak görünen o ki LiveWire, iki sürücünün yan yana yol alırken birbiriyle muhabbet edebilmesini sağlayacak kadar sessiz. “Damardan” Harley’cilerin rahatsızlığı da bundan. Bazı forumlarda, H-D’ye bu yüzden hakaretler bile yağdırılıyor.

Fakat H-D’nin, konvansiyonel Harley üretiminden belirsiz bir gelecekte, tamamen elektrikli araçlara geçmesi gibi bir olasılık söz konusu değil.

Bununla birlikte H-D, 74 HP’lik güce, 4 saniyede saatte 100 km hıza çıkış performansı, dolu bataryayla 180 km. kat edebilen ve 1 saatte şarj olabilen batarya teknolojisine sahip LiveWire ile emekleme dönemindeki elektrikli araç pazarında kendine yer açıyor. Daha da önemlisi, henüz oturmamış elektrikli motosiklet pazarına da ivme kazandırıyor.