-ELEKTRİKLİ BİSİKLETE "EHLİYET" YARGIDAN DÖNDÜ ADANA (A.A) - 27.07.2011 - Ömer Sarı - Adana'da ehliyetsiz elektrikli bisiklet kullanan Marut Akman'a trafik polislerince yazılan 630 liralık ceza yargıdan döndü. Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi, şarjı bittiğinde pedalla da kullanılabilen elektrikli bisiklet için ehliyetin zorunlu olmadığına karar vererek cezayı iptal etti. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşın elektrik şarjı ile çalışan ve Türkiye'de her geçen gün kullanıcısı artan elektrikli bisikletlere trafikte yazılan cezalar, kullanıcılarını mahkeme kapılarında hak aramaya zorluyor. Bunlardan birisi de asgari ücretle çalışan Adanalı Murat Akman. Elektrikli bisikletini ehliyetsiz kullandığı için Adana Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 630 liralık ceza uygulanan Murat Akman, açtığı davayla bu cezadan kurtulmasının yanı sıra, Türkiye genelindeki sayıları 2 milyonu bulduğu bildirilen elektrikli bisiklet kullanıcılarına da emsal oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosu'na itirazda bulanan Murat Akman'ın başvurusunu değerlendiren Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi, ''elektrikli bisiklet için ehliyet gerekmediği'' gerekçesiyle ''idari yaptırım kararının usule ve yasaya aykırı olduğuna'' karar vererek, 630 liralık cezayı iptal etti. Sürücü Murat Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir iş yerinde asgari ücretle çalıştığını, 650 lira maaş aldığını belirterek, ''Elektrikli bisikleti alırken satıcı firma ehliyete gerek olmadığını bildirmişti. Buna rağmen kesilen ceza üzerine hakkımı yargıda aradım'' dedi. Akman, işe gidip gelmek için önceden 4 dolmuş değiştirmek zorunda kaldığını ve ayda 150 lira yol parası ödediğini vurgulayarak, ''Bu yüzden elektrikli bisiklet almaya karar verdim. Ancak, bir gün işe giderken trafik polisi beni durdurup ehliyet sordu. Elektrikli bisikletle trafiğe çıkmanın yasak olduğunu söyleyince 'nerede kullanacağım?' diye sordum. O da ''köy yolunda sür'' diye cevap verdi. Ben de ''köyde çalışmıyorum'' dedim. Buna rağmen 630 lira ceza yazınca soluğu mahkemede aldım'' diye konuştu. Elektrikli bisikletin kendisi için çok ekonomik olduğunu kaydeden Akman, şunları söyledi: ''Şehirlerde bisiklet yolu yapılmadığı için cezayı vatandaşa kesiyorlar. Bize ait bir yol olsa neden araçların içinde trafiğe çıkalım. Ayda en fazla 5 liralık elektrik enerjisi tüketen bu bisikletimi çocuklarım da seviyor. Pazar günleri onları bol bol gezdiriyorum.'' -SEKTÖR TEMSİLCİLERİ CEZALARDAN DERTLİ- Adana'da elektrikli bisiklet üretimi ve satışını yapan Arora Elektrikli Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünverdi ise trafik polislerinin elektrikli bisikletlere yazdığı cezaların satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Üretici firma olduklarını ve sadece geçen yıl 18 bin adet elektrikli bisiklet sattığını ifade eden Ünverdi, trafik polislerin yasada yeri olmamasına rağmen elektrikli bisikletle trafiğe çıkanlara ceza uyguladığını savundu. Ünverdi, bu cezalar nedeniyle talebin azaldığını, üretimi de daraltmak zorunda kaldıklarını belirterek, ''Bu da elbette istihdama yansımanın yanı sıra ülke ekonomisine de zarar veriyor. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon elektrikli bisiklet kullanıcısı cezalardan dolayı mağdur. Benzinin pahalı olması nedeniyle elektrikli bisiklete yoğun talep oluyor. Elektrikli bisiklet kullananların kent içinde iş gidiş dönüş maliyeti aylık 3-5 lira. Bin kilometrede 9-10 lira elektrik şarjı tüketen bu bisikletler sayesinde aile bütçeleri de rahatlıyor. Bu soruna artık köklü çözüm bulunmalı'' dedi. Polislerin elektrik şarjlı bisikletlere ehliyetsizlikten ceza kesmesinin yasada yerinin olmadığını kaydeden Ünverdi, ''Yasalara göre, saatte 45 kilometre hız yapan motosiklet ya da benzeri araçlara ehliyet gerekli. Ancak elektrikli bisiklet saatte 25 kilometre hız yapıyor. Bu nedenle ehliyet gerekmez. Bu bisikletlerin motorlarında 'CC' yok 'watt' var'' diye konuştu.