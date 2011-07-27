-ELEKTRİKLİ BİREYSEL TAŞITA ONAY KAYSERİ (A.A) - 27.07.2011 - Melikşah Üniversitesi'nin bir şirketle hazırladığı elektrikle çalışan kent içi ulaşım aracı projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Kilometrede 5 kuruş elektrik harcayacak araç, saatte 45 kilometre hızı geçmeyecek şekilde tek ve iki kişilik tasarlandı. Araç ehliyet ve vergiden muaf olunmasını sağlayacak. Melikşah Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, fosil esaslı yakıtların tükenmeye yüz tutması, dünyadaki enerji ile ilgili bütün şirketler ve otomobil devlerinin alternatif arayışlar içerisine girmesi nedeniyle projeyi geliştirdiklerini söyledi. Otomotiv sektöründe alternatif enerjilerle çalışan araçlarla ilgili arayışların sürdüğünü anımsatan Yılmaz, kent içinde ulaşımı rahatlatan, çevre dostu enerji kullanan elektrikli bireysel taşıtla ilgili çalışma başlattıklarını kaydetti. Yılmaz, araç projelerini tek ve iki kişilik tasarladıklarını söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda 1 Ekim'den itibaren üretim çalışmalarına başlayacaklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti: ''Tek kişilik araçta 3 teker, iki kişilikte 4 teker bulunuyor. Elektrikle çalışacak araç, istenildiğinde veya zorunlu hallerde pedal sistemiyle de hareket ettirebilecek. Aracın hızını saatte 90 kilometreye kadar çıkarmamız mümkün ancak 45 kilometreyi aşmayacak şekilde tasarladık. Bu sayede ehliyet gerektirmeden kullanılabilecek ve vergiye de tabi olmayacak. Kilometrede 5 kuruş elektrik harcayacak. Tek kişilik olanı 5 bin liradan, iki kişilikleri 8 bin biraya piyasa sürmeyi düşünüyoruz. Bir yıl içinde prototipini üretmeyi, iki yılda da kent içi ulaşımda kullanılacak şekilde piyasa sunmayı planlıyoruz.'' Yılmaz, açılır ve kapanır tavanıyla her mevsim kullanılabilecek, normal bir otomobilin park ettiği alana 3 tanesi sığabilecek şekilde tasarlanacak araçların, güneş enerjisini elektriğe dönüştüren istasyonlarda şarj edilebilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.