Elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşlı adam son anda kurtarıldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın, 2 odalı evde hasara neden oldu. Evde yalnız yaşan 67 yaşındaki Faruk Uzunoğlu, itfaiye erleri ve komşularının yardımıyla yanmaktan kurtuldu.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68062 Sokak\'taki bir apartmanın zemin katındaki 2 odalı evde çıktı. Evde yalnız yaşayan Faruk Uzunoğlu\'nun uyuduğu sırada evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekibi, Uzunoğlu\'nu komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Dumandan etkilenen Uzunoğlu, çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu. Yapılan ilk incelemeye göre, yanının Uzunoğlu\'nun dün aldığı elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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