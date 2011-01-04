-ELEKTRİKLİ BATTANİYEDE "KANSER" RİSKİ TEKİRDAĞ (A.A) - 04.01.2011 - Kış aylarının vazgeçilmezlerinden elektrikli battaniyelerin, soğuktan korurken, insan sağlığı için ciddi tehlikeler taşıdığı bildirildi. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, elektrikli battaniyelerin ciddi tehlike taşıdığını belirtti. Elektrikli battaniyelerin vatandaşlar tarafından uygun biçimde kullanılması gerektiğini anlatan Saraçoğlu, elektrikli battaniye çalıştığı sırada üzerinde uyunmaması gerektiğini söyledi. Saraçoğlu, şöyle konuştu: ''Elektrikli battaniyeler, elektrik kaçağından yangın çıkarabileceğinden tehlikeli fakat aynı zaman elektro manyetik radyasyonda yaymakta. Elektrikli battaniye açıkken üzerinde uyunduğunda, elektro manyetik radyasyona gece boyunca yüksek miktarda maruz kalınıyor. Elektro manyetik radyasyona uzun süreli maruz kalındığında, dokularda ısıyı arttırıyor. Vücut ısısının artması da hücre yapısını bozabiliyor ve bu hücrelerde kimi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Genetik kırılmalar ve hücrelerde bozukluklar olabilir. Bunlar da daha sonra kanser hücrelerine dönebilir.'' Elektrikli battaniyelerin kullanımıyla ilgili de tavsiyelerde bulunan Saraçoğlu, ''Elektrikli battaniyeleri kullananlar, yatmadan 10 dakika önce yatağı ısıtsınlar. Yatak ısındıktan sonra fişi çekip yatsınlar. Battaniyenin fişte kalmaması gerekiyor. Kesinlikle fişteyken yatılmamalı'' diye konuştu. -ELEKTRO MANYETİK RADYASYON- Elektrikli aletlerin hepsinin elektro manyetik radyasyon yaydığını anlatan Saraçoğlu, bu radyasyonun insan sağlığına verdiği zararların araştırıldığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda yaptığı çok çeşitli çalışmalar olduğunu bildiren Saraçoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Elektro manyetik radyasyonun vücuttaki etkisini en aza indirmemiz lazım. Örneğin, bilgisayar, televizyon, saç kurutma makinesi, bebefon, fotokopi makineleri etrafta elektrikli çalışan her şey elektro manyetik radyasyon yayıyor. Elektro manyetik radyasyonun bir sınırı var. Bulunduğumuz ortamdaki elektrikli alet sayısı arttıkça elektro manyetik radyasyonun etkisine daha fazla maruz kalıyoruz. Bundan dolayı olabildiğince aletleri az çalıştırmalı ve çalışırken onlardan uzak durmalıyız.''