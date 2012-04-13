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Bilim / Teknoloji

Elektrikli Audi’lerin motor sesi mühendisler tarafından besteleniyor

Elektrikli araçların sessiz çalışmasının bazı tehlikeleri de beraberinde getireceğini düşünen Audi, buna çözüm bulmak için farklı bir yol izliyor...

13 Nisan 2012 16:25

Elektrikli araçların sessiz çalışmasının bazı tehlikeleri de beraberinde getireceğini düşünen Audi, buna çözüm bulmak için farklı bir yol izliyor. Firmanın, Almanya’nın Ingolstadt şehrinde oluşturduğu akustik laboratuvarındaki  mühendisler ve müzik adamları, elektrikli otomobil teknolojisi e-tron için yapay motor sesi oluşturma üzerinde çalışıyor. Dikkatsiz veya duyma sorunu yaşayan yayaların araçları fark etmeden yola inmesi ile oluşabilecek kazaların önüne geçmeyi amaçlayan Audi, geliştirdiği yapay motor sesi sayesinde oluşabilecek riskleri en aza indirmeye çalışıyor.

 
Audi’nin benzinli ve dizel motorlu otomobil modellerinde ses, motor tarafından üretiliyor. Ancak e-tron modellerinde motor ses üretmediği için, bu eksikliği müzik adamları ve mühendisler yapay bir ses oluşturarak gideriyor. Mühendisler, akustik laboratuvarlarda yapay motor sesini elde etmek için bilgisayar programlarından yararlanıyor. e-tron modellerinde yer alan kontrol ünitesi, dışarıya verilecek sesi, aracın hızını, devir gücünü ve yük miktarını hesaplayarak oluşturuyor. Ses, dışarıya milisaniyeler içinde aracın şasisine yerleştirilen hoparlörler yardımıyla veriliyor. Hoparlörler normal durumda 8 ila 10 Watt gücünde bir ses çıkışı sağlıyor. Bu seviye uç durumlarda 40 Watt’a kadar çıkabiliyor.

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