Elektrikli araçlar için 'hızlı şarj' üniteleri Aytemiz istasyonlarında; 25 dakikada full batarya

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'NİN akaryakıt markaları arasında yer alan Aytemiz, sayıları her geçen gün artan elektrikli araçlar için \'hızlı şarj\' ünitelerini müşterilerinin hizmetine sunuyor. İlk uygulamasını İstanbul-İzmir Otoyolu\'nun en kritik lokasyonlarından biri olan Bursa’da, otoyol üzerindeki istasyonunda başlatan firma hızlı şarj ünitesi ile hem elektrikli hem de hibrid araçların şarj edilebilmesine imkan sağlıyor.Araçlar sadece 25 dakikada neredeyse bataryalarının tamamını doldurabilecekler.

Türkiye’de sayıları 2016 yılında 2 bine yaklaşan ve 2017 yılında bir önceki yıla oranla satışları yüzde 50 artan elektrikli araçların, önümüzdeki dönemde de pazardaki mevcudiyetini artırarak sürdüreceğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, bu durumun özellikle şehirlerarası yollarda, hızlı şarj ünitelerine olan talebi de artıracağını vurguladı.Aytemiz olarak, dizel, benzin ve LPG satışının yanı sıra,elektrikli araçlar için,Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. ile bir işbirliğine gittiklerini söyleyen Eke, böylece elektrik enerjisini de, alternatif bir yakıt olarak istasyonlarında satışa sunduklarını belirtti.

DOĞAN ENERJİ İLE İŞBİRLİĞİ

Otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme göre yol haritalarını şekillendirdiklerini söyleyen Eke, \"Doğan Enerji ile elde ettiğimiz knowhow ve rekabet avantajı sayesinde sektörümüzün geleceğine bugünden hazırız. Aytemiz olarak elektrikli araç kullanıcılarından gelecek geri bildirimlerle istasyonlarda yapacağımız yatırımlara yön vereceğiz. Bursa’nın ardından, kısa bir süre içerisinde İstanbul’da, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında gerekli noktalarda daha merkezi istasyonlarımızda hızlı şarj ünitesine yer vereceğiz. İstasyon ağı geniş bir markanın, sektörde “ilk hızlı şarj noktası”nı sahiplenmesinin sektör adına önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Algıda seçicilik yaratarak rekabeti de cesaretlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Sektörün yeniliklere en hızlı adapte olan, öncü markalarından biri olduklarını hatırlatan Eke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün bir istasyon ile başlattığımız bu hizmeti, elektrikli araçların en sık kullanabileceği karayollarını temel alarak, bu güzergâhlardaki Aytemiz istasyonları vasıtası ile uzun vadede belli bir oran çerçevesinde yaymayı hedefliyoruz. Bu istasyonlarımıza gelen elektrikli araç sahipleri, en son teknoloji “hızlı şarj” noktamızda hem araçlarını dakikalar içinde yüzde 80 oranında şarj edebilecekler, hem de istasyonlarımızın market,cafe ve diğer hizmet alanlarında ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti almanın konforunu yaşayacaklar\" dedi.

Aytemiz istasyonlarında yer verilen şarj noktalarının, elektrikli araçların kendi teknik altyapıları çerçevesinde, hızlı şarj özelliğini de barındırdığına dikkat çeken Eke, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elektrikli araçların kısa vadede yüksek satış adetlerine ulaşmasındaki en önemli engel, menzil sorunlarıdır. Batarya teknolojisinde yaşanan gelişmelerle, elektrikli araçların sundukları menzil her geçen gün biraz daha artsa da, özellikle şehirlerarası yollarda,tıpkı akaryakıt ya da LPG’li otomobiller gibi yeniden doluma ihtiyaç duyuyorlar. Biz de trafikteki tüm taşıtların, ihtiyaç duydukları enerji tiplerine en uygun çözümler üreten bir marka olarak, bu konudaki gelişmelere kayıtsız kalmadık. Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında elektrikli hızlı şarj ünitelerini sahiplenen ve bunu çok kısa bir süre içerisinde, kendi istasyon ağında genişletmeyi planlayan ilk marka olmayı hedefliyoruz. Bunu da hızlı şarj özelliği sunan en yeni teknolojiye sahip gelişmiş Eşarj istasyonları ile gerçekleştiriyoruz. Bugünden itibaren elektrikli araç sahipleri, hızlı şarj noktası barındıran Aytemiz istasyonlarına gelerek, sadece 25 dakikada neredeyse bataryalarının tamamını doldurabilecekler. Aynı anda 2 araca hizmet verebilen cihazlardan, bir tam günde yaklaşık 75 civarında araç şarj hizmeti alabilecek.

Bu dönüşümün, sektörün bazı temsilcileri tarafından da takip edileceğine inanıyorum. Sektörün artık elektrikli araçları görmezden gelmesi mümkün değil. Şehir merkezlerinde daha ziyade otoparklarda kurulan ama yatırımı çok pahalı olduğu için hızlı şarj özelliği olmayan cihazlar maalesef uzun süre şarja bağlı kalmayı gerektiriyor. Tüketiciler bizler sayesinde, özellikle şehirlerarası yollarda, menzil konusundaki korkularını yenerek, hem daha çevreci hem de daha ekonomik olan elektrikli araçlara olan ilgilerini arttıracaklardır. Her ne kadar 2030 yılına gelindiğinde, elektrikli araçların pazardaki payının, o yıl satılan araçlar içerisinde yaklaşık yüzde 10 seviyelerinde kalacağı beklense de, biz bu değişime şimdiden ayak uyduruyoruz. Aytemiz olarak vizyonumuzu ve altyapımızı da,bu dönüşüme uygun bir biçimde şekillendiriyoruz.\"

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Eşarj Genel Müdürü Alper Barut ise Türkiye genelinde 71 noktada 128 soket ile halka açık şarj istasyonu hizmeti verdiklerini belirterek, “Lider olduğumuz bu alanda, Aytemiz gibi öncü bir marka ile iş birliğine gitmiş olmak bizi sevindiriyor. Bursa’da Aytemiz’e ait olan akaryakıt istasyonuna kurulan hızlı şarj istasyonu ile Türkiye’de ilk defa bir akaryakıt tesisine hızlı şarj istasyonu kurulmuş oldu. Kurulan bu istasyon sayesinde, elektrikli araçlar batarya kapasitelerine göre çok kısa bir sürede şarj olabilecekler. İstasyonun lokasyonu ve uygunluk durumu ise Eşarj\'ın web sitesi ve Eşarj mobil uygulaması üzerinden de görülebilecek” dedi.

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