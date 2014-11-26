Elektrikli araçlar daha fazla yol gidecek

ASELSAN ve IBM tarafından geliştirilecek piller ile elektrikli araçların menzil sorunu sona erecek. Mevcut Li-ion pil teknolojileri ile ancak 160 km gidebilen aile tipi bir binek otomobil, geliştirilecek yeni teknoloji sayesinde en az 800 kilometre mesafeyi alabilecek.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum yurt içinde yürüttüğü araştırma çalışmalarının seviyesini yurt dışındaki lider araştırma şirketleri ve kurumları ile işbirliği yaparak daha da artırmayı hedefliyor.



ASELSAN, bu hedef doğrultusunda dünyanın en büyük araştırma merkezlerine sahip IBM ile ortak araştırma projeleri yürütme konusunda sözleşme imzaladı.

ASELSAN ve IBM ortak Ar-Ge yapacak

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken ve IBM Genel Müdür Yardımcısı Kenneth J. Keating Jr. tarafından imzalanan sözleşmeye göre, başlangıç olarak metal-hava pil teknolojileri ve milimetre dalga tümleşik devreler üzerinde ortak Ar-Ge faaliyetleri yapılacak.



Bu faaliyetler kapsamında, geliştirilecek metal-hava (metal-air) pilleri, mevcut Li-ion pillerine göre, aynı ağırlıkta en az 5 kat daha fazla enerji depolayabilecek. Söz konusu yeni piller, bu niteliği ile elektrikli araçların menzil sorununu tümüyle çözen kritik bir yapıtaşı olacak.



Mevcut Li-ion pil teknolojileri ile ancak 160 kilometre (100 mil) gidebilen aile tipi bir binek otomobil, geliştirilecek yeni teknoloji sayesinde en az 800 kilometre (500 mil) mesafeyi alabilecek. Örneğin; dört kişilik bir aileyi taşıyan elektrikli otomobil, tam doldurulmuş bataryası ile İstanbul'dan Kayseri'ye hiç şarj edilmeden ulaşabilecek.

Araçların çarpışmasını önleyen radar geliştirecek

ASELSAN ve IBM işbirliğinde yürütülecek araştırma faaliyetleri sadece metal hava pilleri ile sınırlı değil. IBM teknolojisi kullanılarak geliştirilecek tümleşik devreler ve bu devrelere entegre edilecek ASELSAN teknolojisi ile birçok radar uygulaması için gerekli teknolojik altyapı kazanılıyor.



Proje kapsamında geliştirilecek milimetre dalga tümleşik devreler, araçlarda çarpışma önleme, sınır koruma, havalimanı yabancı cisim tespit, meteoroloji, otonom iniş yardım amaçlı radarların geliştirilmesi için kullanılacak.



Sivil alanlarda da kritik teknolojiler kazanılıyor



IBM ile oluşturulan işbirliği başka alanlarda da genişleyerek devam edecek ve ASELSAN'a kritik teknolojileri geliştirme konusunda önemli avantajlar sağlayacak.