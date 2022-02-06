Isparta'da 70 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu: Donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Ramazan Nazlı (70), evinde ölü bulundu. Ramazan Nazlı’nın, donarak öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.

Isparta'da 3 Şubat'ta başlayan kar yağışının ardından başlayan elektrik kesintileri devam ediyor. Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yıllardır yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı’nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı’yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.



Nazlı’nın yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

Isparta Valiliği'nden açıklama

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin evinde elektrik akımının faal olduğu ve kurulu sobasını kullanmadığının tespit edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın çevreden edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiği belirtildi.

İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."

Yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 5 Şubat'ta polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, eve gelen ekipler Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.