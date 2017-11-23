Elektrikler kesilince, yolcu treni yolda kaldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - ADANA-Malatya-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi, Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde yolda kaldı. Raylarda yaklaşık 45 dakika bekleyen tren, dizel lokomotif ile elektrik bulunan raylara kadar çekildikten sonra yoluna devam etti.

Adana-Malatya-Elazığ seferini yapan 61502 sefer sayılı elektrikli Fırat Ekspresi, İslahiye\'deki Fevzipaşa Garı\'nı geçtikten sonra ilçeye 16 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi\'nde, demiryolu hattında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle raylarda kaldı. İçerisinde 150 yolcusuyla 45 dakika bekleyen tren, dizel lokomotif tarafından elektrik akımının olduğu yere kadar çekildi. Tren, buradan yoluna devam etti.

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