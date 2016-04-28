Elektrikler 29 ilde yağmur yüzünden kesilmiş

Önceki gece 29 ilde yaşanan elektrik kesintisine bahar yağmurları nedeniyle üretimi artan HES’lerin yol açtığı ortaya çıktı. İletim hatları yükü kaldıramadı, kesintiler yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkiye’de önceki gece 29 ilde yaşanan elektrik kesintisinin nedeni ortaya çıktı. Kesintiye, Hidroelektrik Santral (HES) kaynaklı yoğun elektrik üretiminin neden olduğu öğrenildi. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ve su geldikçe çalışan “nehir tipi” HES’ler, bahar yağmurları nedeniyle yoğun biçimde üretim yapınca, iletim hatlarında aşırı yüklenme sorunu yaşandı. Bu sırada, yağış nedeniyle de bazı iletim hatları devre dışı kaldı. Erzurum-Ağrı, Erzurum-Özlüce ve Ordu hatlarında elektrik iletim sorunu yaşandı. İstanbul başta olmak üzere 29 ilde elektrik kesintilerine yol açtı. Önceki gün saat 22.30 itibarıyla başlayan elektrik kesintisi 45 dakika sürdü. Uzmanlar, bu tür olayların yinelenmemesi için elektrik iletim sisteminin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Komşu ülkeler hareketlendi

Türkiye’deki hatlarda ortaya çıkan aşırı yükleme sorunu, Bulgaristan ve Yunanistan’ı da harekete geçirdi. Bu ülkeler, Avrupa’daki elektrik sisteminin etkilenmemesi için iletimi durdurdu. Bu da frekansı düşürerek kesintinin etkisini artırdı. Sistemde, 4 bin 300 megavatlık kesinti yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplam kesintinin Türkiye genelinde yüzde 15’lik kesimde 45 dakika süre ile yaşandığı belirtildi.

Hangi iller etkilendi?

Yurt genelinde kısmen yaşanan elektrik kesintilerinden şu iller etkilendi: İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Hakkâri, Trabzon, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Samsun, Gaziantep, Rize, Sakarya, Mersin, Yalova, Kayseri, Düzce, Adana, Gümüşhane, Giresun, Artvin, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Manisa, Denizli ve Aydın.

YEKDEM etkisi üretimi artırdı

Uzmanlar, yaklaşık 16 bin megavat gücünde santralın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM ) kapsamına alındığını, bu santrallara elektrik alım garantisi verildiğini anımsattı. Uzmanlar, bu çerçevedeki HES’lerin elektriğin kilovatsaatini 7.3 sentten devlete sattığını belirterek, “Bu santrallar ne kadar su geliyorsa o kadar elektrik üretiyor” diye konuştu.

KESİNTİNİN FATURASI 726 BİN TL

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE ) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, dün akşam yaşanan kesintinin ‘karşılanamayan enerji değeri’ faturasının güç bedeli hariç 33 kr/kWh’lik mesken tarifesi üzerinden hesaplandığında 726 bin TL olduğunu açıkladı.