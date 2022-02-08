Elektrik zammına esnaf tepkisini faturaları camlarına asarak gösteriyor

Türkiye yeni yıla doğalgaz, akaryakıt ve elektrik zamlarıyla girdi. Yılın ilk elektrik faturalarındaki artış ise Türkiye'nin dört bir yanından tepki çekiyor.

Vatandaşlar elektrik dağıtım şirketlerinin önünde toplanarak esnaf ise elektrik faturalarını işyerlerinin camlarına yapıştırarak gelen zamlara tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de katıldığı bir programda elektrik faturalarında yeni adımların atılacağını söyledi.

Kalın, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek" dedi ve devam etti:

"Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor. Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak."

Yeni uygulamaya göre elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi, aylık 150 kilovatsaatlik tüketim kritik sınır olarak belirlendi.

"Buyurun gelin elektriğimizi kesin"

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'ne, ticarethane tarifesinde sınıflandırılarak dün 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğalgaz faturası kesildi.

Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Alevi Dernekleri Federasyonu'nun faturayı ödememe kararı aldığını, Çarşamba günü mahkemeye başvuracağını belirtti.

Fırat, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Buyurun gelin elektriğimizi kesin. Cemevleri ticarethane değil, ibadethanemizdir" diye yazdı ve devam etti:

"Bu ülkede diğer ibadethanelere ne hak tanınıyorsa bize de onun sağlanmasını istiyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, Garip Dede Cemevi'ne gelen faturayı Twitter hesabında paylaşarak "Cemevlerinin elektrik gideri Hazine tarafından karşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hükümetten yeni düzenleme açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş dün Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "İlk planda yüksek enflasyon ortaya çıkınca asgari ücret ve memur ve emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı" dedi, "Bir taraftan da doğalgaz fiyatlarının 4'te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi" sözlerini ekledi.

Kurtulmuş ayrıca, "Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var, bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı, ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu" sözleriyle zamların vatandaşa yarattığı yükü kabul etti.

İşletmeler tehdit altında

Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan bazı işletmeler ise geleceklerinin tehdit altında olduğunu aktarıyor.

Manisa'da bir restoranın sahibi, işyerinin kirasının 4 bin TL, elektrik faturasının ise 23 bin TL olduğuna dikkat çekti.

Antalya'da ise bazı dükkanlar vitrinlerine elektrik faturalarını detaylandıran afişler astı.

Bu hareket Türkiye'nin birçok bölgesine yayıldı.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, elektrik zamlarının işletmelerin sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını belirtti.

Yıldırım, "Kademeli tarifede işletmelerimiz için özel bir sınır belirlenmeli, indirime gidilmeli. Kabul edilebilir sınırı aşan artışlara önlem alınmazsa üretim, istihdam ve dolayısıyla ekonomi büyük yara alacak" açıklamasını yaptı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ise elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin özel şirketler tarafından yapılması konusunda uyarıda bulundu, "Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır" ifadelerini kullanıldı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala, faturalardaki okumaların bir kısmının Aralık ayı okumaları olduğuna dikkat çekti, esas Şubat ayında gelecek faturaların daha da kabarık olacağını ileri sürdü.

"Elektrik zammı bel büküyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter'da yaptığı paylaşımda hükümet yetkililerine yardım çağrısında bulundu.

Soyer, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" dedi.