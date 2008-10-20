Elektrik zamlarına protesto

Özelleştirme Karşıtı Platform üyeleri, elektrik zammını protesto etti.



Çeşitli sivil toplum örgütü ve sendikaların oluşturduğu Özelleştirme Karşıtı Platform üyeleri, öğle saatlerinde Konur Sokak'ta toplanarak, özelleştirme karşıtı imza kampanyası başlattı. Kampanyanın bir ay süreceği belirtildi.



KESK Genel Başkanı Sami Evren ve Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç'ın destek verdiği etkinlikte yapılan açıklamada, özelleştirmelerle ''işsizliğin azalacağı, refahın artacağı ve ekonominin iyileşeceğinin iddia edildiği ancak bunun tam tersinin olduğu ve halkın yanıltıldığı'' savunuldu. Bu anlayışın dünyada küresel krize neden olduğu, krizi aşabilmek için

devletlerin kamulaştırma yaptığı, Türkiye'de ise özelleştirmelere devam edildiği kaydedildi.



Elektrik faturalarındaki artışın da özelleştirmenin bedeli olduğu savunulan açıklamada, 4 kişilik ailenin asgari yaşam standardı için gerekli olan 230 kwh elektrik faturasının 2007'de 36.4 YTL iken son zamlardan sonra 52.6 YTL'ye çıktığı iddia edildi. Açıklamanın ardından, platform tarafından bildiri şeklinde hazırlanan elektrik faturaları, vatandaşlara dağıtıldı.

