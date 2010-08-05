Elektrik yüklü bulutlar uçuşları engelledi

T24 - Meteoroloji bugün sağanak yağış uyarısı yaparken İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü bulutlar hava trafiğini de etkiledi.



Türk Hava Yolları’na (THY) ait iki yolcu ve bir kargo uçağı, “CB” (Cumulonimbus) olarak bilinen elektrik yüklü bulutlar nedeniyle başka meydanlara inmek zorunda kaldı.



Devlet Meteoroloji İşleri İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı, havayolu şirketlerini iniş güvenliği açısından tedbir almaya yöneltti. Meteorolojik uyarının yapıldığı dakikalarda İstanbul hava sahasına giren THY’ye ait TK 2123 sefer sayılı Ankara-İstanbul, TK 1846 sefer sayılı Atina-İstanbul yolcu uçakları CB bulutları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na yönlendirildi. Öte yandan Amsterdam-İstanbul seferini yapan THY’ye ait kargo uçağı ise Çorlu Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.





