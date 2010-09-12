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Yaşam

ELEKTRİK YÜKLÜ BULUTLAR SEFERLERİ ENGELLEDİ İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 21:20

-ELEKTRİK YÜKLÜ BULUTLAR SEFERLERİ ENGELLEDİ İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü bulutları (kümülonimbus), bazı uçak seferleri olumsuz etkilendi. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul'a gelecek uçaklar kalkış yaptıkları havalimanında, Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak uçaklar da burada bekletildi.  Bulutların İstanbul hava sahasındaki etkisi nedeniyle iç ve dış hat seferler rötarlar meydana gelirken, halk oylaması için Türkiye'ye gelen bazı vatandaşlar da oylarını kullanamadı.

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