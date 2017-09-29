Elektrik ve doğalgazı çok tüketen az ödüyor

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Türkiye genelinde elektrik ve doğalgaz aboneleri arasında, az tüketim yapılan konutlardaki birim fiyatları, sanayi ve işyerleri gibi yüksek miktarda tüketenlerin ödediği birim fiyatlarını aşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyatları verilerine göre, bu dönemde konutlarda 1 kWh (kilovatsaat) elektrik için ortalama 41.3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15,000 kWh ve üstünde ise ortalama 41 kuruş ödendi.

Buna karşın, sanayide en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 31.5 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150,000 MWh üstündekiler ise ortalama 23 kuruş ödedi.

Konutlarda, doğalgaz aboneleri, en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 (metreküp) altında 1 m3 doğal gaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 5,219 m3 ve üstünde ise ortalama 108.2 kuruş ödedi.

Sanayide ise, en küçük tüketim aralığı olan 26,094 m3 altında 1 m3 doğal gaz için ortalama 110.6 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104,376,000 m3 üstünde ise ortalama 87.4 kuruş ödendi.