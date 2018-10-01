Elektrik ve doğalgaza yine zam!

Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18 zam geldi.

Türkiye, ekim ayına da, eylülde olduğu gibi, hem doğalgaz hem de elektrik zammıyla girdi.

Bloomberg'in aktardığına göre, elektrik fiyat tarifelerine, bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Tarifede konutlarda yüzde 8, ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

Konuttaki doğalgaza son 3 ayda yüzde 29.5 zam

BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirilmişti. Bu zamlarla beraber konuttaki doğalgaza son 3 ayda yüzde 29.5 zam gelmiş oldu. Sanayide de son 3 aylık zamlarla yüzde 54 artış yaşandı.

Eylülde de zam gelmişti

Eylül ayında açıklanan tarifelere göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidilmişti.

Haberler yabancı ajanslardan

Türkiye'nin doğalgaz ve elektriğe gelen zam haberlerini yabancı ajanslardan öğrenmesi dikkati çekti. Doğalgaza yapılan zammı Reuters haber ajansı duyururken elektrik zammını Bloomberg haberleştirdi.