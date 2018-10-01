Türkiye, ekime de doğalgaz zammıyla girdi!

BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi. Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti. Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.

Zam üstüne zam

Türkiye, eylül ayına da doğalgaz zammıyla girmişti. BOTAŞ, eylülde konutlar için 9, sanayi için de yüzde 14 zam yapmıştı.

Doğalgaza ağustos ayında da konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapılmıştı.

Enerji maliyetlerinin hem sanayi hem de konutta artmasının enflasyona yükseliş olarak yansıyacağı öngörülüyor.