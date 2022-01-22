Elektrik ve doğalgaza gelen zamların geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı; “Lütfen biraz insaf!”

Yeni yılla beraber birbiri ardına gelen zamlar ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşın alın gücünü iyice düşürdü. Sosyal medyada pek çok vatandaşın yanı sıra ünlü isimler de gelen elektrik ve doğalgaz faturalarına isyan etti. Yılın başından bu yana tepki gösterilen zamların geri alınması için Change.org’da imza kampanyası başlatıldı.

Evlerdeki elektrik kullanımının aylık 150 kilovatsaate kadar olan kısmına yüzde %50, 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanıma ise yüzde 127 zam geldi. Doğalgaz ise yüzde 25 zamlandı. Gelen yüksek faturalar vatandaşın tepkisine neden oldu. Change.org’da zamların geri çekilmesi için kampanya başlatıldı. “Hepimiz ekonomik olarak çok zor şartlardayız. Özellikle bu zamanda yapılan bu zamlar, insanların hayatını ve geçimini çok fazla etkiliyor. Yılın ilk faturaları gelmeye başladı ve bin TL'nin üzerinde faturalardan bahsediliyor” denilen kampanyada şöyle denildi:

“Isınmasını da elektrikle karşılayan aileler ne yapacak? İnsanlar doğal gaz çok pahalı olduğu için, ısınmayı elektrik sobasıyla, üstelik sobanın bir çubuğunu açarak yaparken, elektrik faturaları 350 TL geliyor. Bu zamlarla faturası 900 TL gelecek.

Tasarruftan bahsediliyor. 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketiminin 150 kw olması mümkün mü? Lütfen biraz insaf.”

Kampanyaya şimdiye kadar 94 binden fazla kişi imza attı.

TIKLAYIN - Aslı İnandık ve Melikşah Altuntaş, gelen yüksek faturalara isyan etti; “Nereye öleyim”