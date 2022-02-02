Elektrik ve akaryakıt etkisi; 'Marketlerde yüzde 40'ı bulan maliyet artışı var'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "Elektrik ve akaryakıttan kaynaklı maliyetlerde 40'lara varan artışlar söz konusu" dedi.

Elektrik ve akaryakıt kaynaklı maliyet artışları yaşadıklarını ifade eden Düzgün, maliyet artışının yüzde 40'lara ulaştığını ancak bunların henüz ürünlere ve satışa yansıtılmadığını söyledi.

Bloomberg HT yayına katılarak, KDV eşitlemesi , elektrik kısıntıları, perakende yasası ve maliyet artışları konusunda değerlendirmelerde bulunan Ömer Düzgün, sektörün KDV eşitlemesinin bir an önce beklediğini belirtti.

Toptan olarak yüzde 1 ile alınan ürünlerin tüketiciye yüzde 8 olarak sunulduğunu hatırlatan Düzgün, "Perakendeciler olarak gıda ürünlerinin yüzde 60'ını yüzde 1 ile giriş yapıp, yüzde 8 ile tüketiciye sunuyoruz. Burada KDV eşitlenmesi hem maliyet olarak hem de enflasyon anlamda katkı sunacaktır" dedi.