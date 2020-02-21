Elektrik Üretim AŞ'nin dört lojmanı 32.5 milyon lira zarar etti

TBMM KİT Komisyonu’na sunulan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre EÜAŞ bünyesindeki dört farklı yerdeki lojmanların işletilmesiyle ilgili kurulan Koordinasyon İşletme Müdürlükleri’nin 2018 yılında toplam 32.5 milyon TL zarar ettiği hesaplandı.

EÜAŞ’ın Orhaneli Termik Santralı’nın özelleştirilmesinden sonra kalan 218 lojmanda 35 kişi otururken bakım ve koruma görevi için 34 kişinin çalıştığı ve bu nedenle 2 milyon 430 bin TL zarar edildiği belirlendi. Bazı termik santralların özelleştirilerek devredilmesine karşın, santrallere ait lojman ve sosyal tesislerin ise devredilmediği ve kamu bünyesinde kaldığı belirtildi.