Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Aşık: Elektrik arzı 2024’ten itibaren yetersiz kalabilir

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, elektrik üretiminde Türkiye’nin halen kapasite fazlalığı bulunsa da, planlı hareket edilmezse 2024 yılından itibaren arz yetersizliğiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Aşık, yenilenebilir yatırımları için elektrik depolamanın henüz uygulanabilir olmadığını da söyledi.

Enerji Günlüğü ve uluslararası danışmanlık şirketi Kearney tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan “MW100 – Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi” araştırmasının açıklandığı toplantıda bir konuşma yapan Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, salgın ile mücadele sürecinin, hayatın bütün alanlarında olduğu gibi elektrik üretim sektöründe de uzaktan iş yapmanın önemini herkese öğrettiğini vurguladı.

Uzaktan santral yönetimin öneminin de bu süreçte iyice anlaşıldığını vurgulayan Cem Aşık şunları söyledi: “Enerji şirketleri pandemi sürecinde santralleri de uzaktan yönetebilmeleri gerektiğini gördü. Buna yönelik belli denemeler yapıldı. Önümüzdeki dönemde mevzuatın da buna uyum sağlaması gerekiyor. Bu yıl çalışacağımız konular arasında bu da yer alıyor. Uzaktan yönetimi teknolojik olarak mümkün hale getirmek yetmiyor, siber güvenlik taraflarıyla da birlikte ele almamız şart.”

Ciddi büyüklükte ilave kapasi

MW100 2021 Araştırması’nda görüldüğü gibi Türkiye’nin kurulu gücüne 2020 yılında ciddi büyüklükte yeni bir kapasite eklendiğini kaydeden EÜD Başkanı Cem Aşık, “Bunda YEKDEM’in haziran ayında bitiyor olmasının da önemli etkisi var. Yeni ilave edilen kapasitelere baktığımızda bunların çoğunluğunun yenilenebilir kaynaklar olduğunu görüyoruz. Bundan sonrası için de öngörümüz, dünyaya paralel olarak Türkiye’de de yeni yatırımların güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir tarafa yoğunlaşacağı yönünde” dedi.

2024’ten sonra sıkışma riski

EÜD Başkanı Cem Aşık, Türkiye’de elektrik üretim kapasitesinin tüketim artışından daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. Kapasite fazlasının şu anda ilgili kesimlerin rahat davranmasını sağlasa da 2024 yılından itibaren bugünkünün tersine, bir sıkışma yapanabileceği uyarısında bulunan Cem Aşık şöyle devam etti: “2024’ten sonra elektrik arz kapasitesinde bir sıkışma yaşayabiliriz. Dolayısıyla planlı davranmak gerekiyor. Yeni gelecek kapasitenin yenilenebilir olduğunu ve daha dağıtık olacağını göz önüne alırsak mantalitemizi değiştirmemiz gerektiğini anlarız. Kısa vadede öncelikle iletim, sonra da dağıtım altyapılarımızda ciddi geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Daha akıllı şebekeler, mikro dengeleme, talep tarafı yönetimi, bölgesel depolama gibi uygulamalara odaklanmamız lazım ki, sistemimiz bu yeni kapasiteyi yönetebilsin.”

MW100’e göre en büyük 100 üretici

Enerji alanında Türkiye’nin en etkili haber ve bilgi kaynağı Enerji Günlüğü ile uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in hazırladığı MW100 2021 – Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Raporu’na göre Türkiye’nin en büyük elektrik üreticisi 20.981 MWe’lik kurulu gücüyle EÜAŞ oldu. Özel sektörün en büyüğü ise 3.830 MWe’lik kurulu güce sahip ENKA. Sabancı Holding ile Alman E.ON ortaklığı Enerjisa Üretim, MW100 Araştırması’nda 3.608 MWe’lik kurulu gücüyle en büyük üçüncü elektrik üreticisi konumunda yer alıyor.