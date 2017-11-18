Elektrik üreten Mahmut öğretmen: Mesele öğrencilerin gönlünü fethedebilmek

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)- VAN\'ın İran sınırındaki ortaokulda rüzgar tribünü ile elektrik üreterek takdir toplayan fen bilgisi öğretmeni, 27 yaşındaki Mahmut Çakır, \"Mesele projenin büyüklüğü değil, öğrencilerin gönlünü fethedebilmekti\" dedi.

Van Çaldıran\'da sürekli elektrik kesintisinin yaşandığı Galatasaray Ortaokulu\'nda devrilen aydınlatma direğini kesip, rüzgar türbünü yaparak elektrik üreten fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır, herkesin sevgisini kazandı. Bu yıl tayini çıktığı Sakarya\'nın Arifiye İlçesi Açmalar Ortaokulu\'nda göreve başlayan Mahmut Çakır, haberin yayınlanması ardından yüzlerce kutlama mesajı aldığını söyledi. Çakır, projeyi yaparken amacının elektrik üretmek değil, öğrencilerinin gönlünü fethetmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"2013-14 eğitim yılında Van\'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu\'na tayinim çıktı. Van\'da birçok çalışmaya imza atmıştım. Bu çalışmalardan en çok yankı uyandıranı rüzgar türbünü olmuştu. Okulumuzun fiziki şartlarından dolayı elektrikler kesiliyordu. Bu durum eğitimi aksatıyordu. Buradaki amaç aslında tamamen elektrik üretmek değildi, öğrencilerin gönüllerini fethedebilmek, onlar için bir şey yaptığıma inandırabilmekti. 3.5 ay boyunca süren mücadele vardı. Okulumuzda rüzgar türbünü kurdum. Belirli bölgelerde elektrik üretmeye ve kullanmaya başladık. Okulun bahçe aydınlatması, içindeki teknolojik alanların kullanılması için şarj ünitesinin kurulması, Milli Eğitim\'le iletişim sağlanması için en az 1 veya 2 bilgisayarın çalıştırılması, fotokopi makinesi ve akıllı tahta çalıştırılması konusunda büyük bir başarı elde etmiştik. Haber sitelerinde elektriğin tamamını üretiyormuşum gibi bir haber yansımış. Bu gerçekleştirilebilir. Ancak, fiziki şartlara göre bu şekilde bir proje gerçekleştirmiş oldum. Bu projeyi yaparken aslında bu kadar duyulabileceğini, insanlar tarafından beğenileceğini hiç tahmin etmemiştim. Van\'da bunu yapınca, öğrenciler, okullar birçok kişi tarafından olumlu görüşler aldım. Son günlerde düşen bu haberler sebebiyle yüzlerce mesaj ve mail aldım. Bu konuda çok memnunum\" diye konuştu.

Çakır, bu projenin zor şartlarda gerçekleştirildiğini herkesin bilmesini istediğini, asıl amacının ise öğrencilerin küçük, masum kalplerine dokunabilmek olduğunu vurguladı. Çakır, \"Bu çalışmalardan beni en çok etkileyen, rüzgar trbününden daha etkilendiğim doğa koridoru projesi vardı. Bölge çok çetin kış şartlarında olduğu için orada belirli ağaç, canlı türü bulunmamakta. Öğrencilerim kozalağın ne olduğunu ifade edemezken ben de böyle bir proje yapmak istedim. Temennim bu gibi projeleri yapabilmek.\"

Mahmut Çakır, yeni atandığı okulda da birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Arifiye\'deki bu okula geldiğim ilk günden beri okulda bir labaratuvar eksikliği bulunuyor. Van\'a gittiğimde nasıl bir labaratuvar kurduysam buradaki öğrencilerim için de hayalim bir labaratuvar kurmak. Bunu gerçekleştirebilmek için beni duyan varsa desteklerini esirgememelerini istiyorum. Ne kadar destek bulursam o kadar güçlü adımlarla yürürüm. Sadece labaratuvar kurmak değil, TÜBİTAK fuarı için başvurdum. Kabul olursa Mayıs ayında bilim fuarı gerçekleştirilecek. Öğrencilerin canlı sevgisini yaşaması için birçok proje yapacağım. Bu sadece benim projem değil, belki de diğer öğretmenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada mesele öğrencilerin ne denli büyük, geniş, kapsamlı olduğu değil; 1 öğrencinin gönlünü fethediyor olmak, projenin büyüklüğünü önemsiz kılıyor.\"



FOTOĞRAFLI