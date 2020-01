Elektrik üreten kiremitler

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi\'nde 2010 yılından beri güneş paneli üreten CW Enerji, fabrikasının çatısına kurduğu panellerle harcadığı elektriğin yüzde 40\'ını karşılıyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, panel sektöründe, Türkiye\'nin bu alandaki ilk 500\'e giren firmalar arasında yer aldıklarını söyledi. Sarvan, 12 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını belirterek, “2018 yılında, 47 bin metrekarelik alanda, Avrupa\'nın en büyük panel üretim hattını kuracağız. Güneşin olduğu her yerde varız. 12 ülkeye ihracatımız var. Bu yıl, sayıyı 20 ülkeye çıkaracağız\" dedi.

\'5 YIL SONRA BİRÇOK EVİN ÇATISINDA GÖREBİLECEĞİZ\'

Güneşten enerji elde etmenin her yöntemi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Sarvan, şebekenin olmadığı yerlerde güneşten enerjiyi alıp, akülere depo edebilecekleri teknolojiler ürettiklerini söyledi. Dağa giden çobanın küçük panel ve akü ile akşam lambasını yakıp, televizyon izleyebileceği teknolojiyi de ürettiklerini aktaran Sarvan, yakın gelecekte Türkiye\'de birçok çatıda güneş paneli yer alacağını dile getirdi. Sarvan, “Almanya\'da, her 5 evden 3\'ünün çatısında güneş paneli var. Almanya, bu hale 10 yılda geldi. Türkiye\'de de 5 yıl sonra birçok evin çatısında bu durumu görebileceğiz\" diye konuştu.

BİTKİNİN YEŞERMEDİĞİ BÖLGELERE GÜNEŞ TARLALARI

Güneş tarlaları da kurduklarını belirten Tarık Sarvan, güneş tarlalarının çiftçiliği engellemeyecek alanlarda kurulan santraller olduğunu söyledi. Güneş tarlalarının elektrik tüketimi fazla olan ve yatırım yapmak isteyenlerin tercihi olduğunu kaydeden Sarvan, “Herkes bu yatırımı yapabilir. Türkiye\'de hiçbir bitkinin yeşermediği arazi sayısı çok fazla. Güneş tarlalarını Türkiye\'nin her bölgesine yapmak mümkün\" dedi.

\'YÜZYILIN KİREMİTLERİ\'

Tarık Sarvan, fabrika olarak yeni ürünleri olan teknolojik kiremitleri de tanıtarak, şunları söyledi:

“Mühendislerimiz, normal kiremit yerine \'yüzyılın kiremidi\' olarak nitelendirdiği kiremitleri yapıyor. Bu kiremitler, direkt güneş ile muhatap oluyor. Kiremitler, izolasyonu sağlarken, mevcut kiremitlerden daha başarılı. İçeriye nem, rüzgar, sis almayan bir kiremit geliştirdik. Dış yüzeyinden de elektrik üretebiliyoruz. Yeni yılda, seri üretimine başlayacağız. Testler bitti. Deneme amacıyla kendi garajımızı bu kiremitlerle yaptık.\"

KADIN, PANEL ÜRETİMİNDE DAHA BAŞARILI

Fabrikalarında kadın çalışanların öncelikli tercihleri olduğunu vurgulayan Sarvan, kadınların titiz olduğunu belirtip, hijyene daha fazla önem verdiğini söyledi. Tarık Sarvan, “Kadınlar, daha narin hareket ediyor. Ev hanımlarını işe alırken, 1 aylık eğitim verdik. Üretimimizi yapan işçilerimizin yüzde 50\'si kadın. Bu tür işlerde kadınlar, daha başarılı. Elektronik ürünleri üretirken, ince düşünmek gerekiyor. Kadınlar da buna yatkın. Yeni fabrikamızın çalışanlarının yüzde 80\'i kadınlardan oluşacak\" diye konuştu.



