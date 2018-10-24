Elektrik trafosu, 'Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir' mesajıyla renklendirildi

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde atıl durumdaki elektrik trafosu, \'Konuşan Trafolar\' projesi kapsamında, \'Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir\' şeklindeki yazı ve çizimlerle renklendirildi.

Dönem dönem atıl durumdaki trafoları renkli sloganlarla süsleyen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (UEDAŞ), bu kez kadınların iş ve sosyal yaşamdaki rolüne dikkat çekti. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) işbirliği ile yapılan çalışmada, Nilüfer ilçesinde yer alan atıl durumdaki trafoya, \'Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir\' yazısı, grafiti şeklinde duvar yazısı olarak yazıldı. BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, böyle bir projenin içinde olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Yalçın, \"\'Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir’ sloganıyla kadınların istihdamda, ekonomide, her alanda başarılı olması ve kendini göstermesi için bir mesaj vermek istedik. Umuyoruz ki yaptığımız bu çalışmayla birlikte mesajlarımız birçok kadına iletilir. Amacımız kadının toplumsal konumunu güçlendirmek\" dedi.

30 TRAFO RENKLENDİRİLDİ

Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce de \'Trafolar Konuşuyor\' projesiyle trafolardaki tekdüzeliğin ve olumsuz yazıların önüne geçmeyi amaçlarken, aynı zamanda, halkın bilinçlenmesini sağlayacak adımlar attıklarını söyledi. Yüce, şöyle konuştu:

\"Bu kapsamda grafiti sanatçılarımıza ulaşım ve malzeme desteği vererek hizmet bölgelerimizdeki trafolarımızı renklendirdik. Trafolar şehrin merkezlerinde, göze çarpan bölgelerde. Bu trafoları sosyal sorumluluk mesajları ile süsleyerek, farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istedik. Özellikle toplumun güncel sorunları olan konuları seçtik. Şirketimizin hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’de belirlenen 30 trafo, proje kapsamına dahil edildi. 2017 yılında başlattığımız bu projemizi çeşitli kurum, sivil toplum örgütü ve derneklerin desteğiyle yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.\"



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