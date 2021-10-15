Elektrik tavan fiyatı megavat saat başına 728 liradan 1078 TL'ye çıktı

Enerji borsasında spot elektrik fiyatına uygulanan tavan fiyat, 728 TL'den, 1078 TL'ye çıkarıldı. Yüksek maliyet nedeniyle çalışamayan kimi santraller devreye girebilecek.

Enerji Günlüğü'nün haberine göre enerji krizi, Türkiye Enerji Borsası üzerinde de etkisini gösteriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Borsası'nda uygulanan tavan fiyatın belirlenmesinde kullanılan formülü güncelledi.

Buna göre daha önce "iki ay öncesinden başlamak üzere son 12 aylık ortalamanın iki katı" olarak uygulanan tavan fiyat, bundan böyle "son iki aydan başlamak üzere son 12 aydaki ortalama fiyatın 3 katı" şeklinde uygulanacak.

Tavan 1.5 katına çıktı

Yapılan güncellemeyle Ekim 2021 için 728 TL olarak hesaplanan spot elektrik piyasası tavan fiyatı, 1078 TL'ye çıkmış oldu. Tavan fiyat ekim 2021 üzerinden uygulanacak olup, bundan sonraki fiyatlar yeni tarifeye göre belirlenecek.

EPDK'nın söz konusu formül değişikliğiyle fiilen tavanı yukarı çekmesi, girdi maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle devre dışı kalan ya da kalmak üzere olan bazı termik santrallerin üretim yapmasının önünü açtı. Söz konusu santraller kilovatsaat başına üretim maliyetinin, önceki formülle belirlenmiş tavan fiyatların üzerine çıktığı gerekçesiyle çalışamıyor ya da çalıştırılmıyordu.