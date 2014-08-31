Elektrik süpürgesine AB standardı



Elektirkli süpürgeler de enerji tasarruflu ürünler arasına katılıyor. Uzmanlara göre, tüketicilerin motor gücü düşük olan elektrikli süpürgelerin çekim gücünün daha az olacağı konusundaki endişeleri yersiz. Yapılan ürün karşılaştırmaları, “daha fazla watt, daha iyi çekim gücü” şeklindeki yerleşik düşüncenin yanlış oluğunu ortaya koyuyor. Tüketici dergisi Test'in yaptığı incelemelere göre, 900 wattlık süpürgeler dahi, iyi bir tasarım ve modern motorlarla çok iyi sonuçlar verebiliyor. Örneğin son yapılan karşılaştırmada, 870 wattlık bir elektrik süpürgesi, daha fazla elektrik tüketen rakiplerini geride bırakarak, birinci gelmeyi başardı.

İklim hedeflerine giden yol

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, 2009 yılında karbondioksit emisyonunun 2020 yılına kadar 1990 yılına kıyasla yüzde 20 oranında azaltılması, enerji ihtiyacının yüzde 20'sinin yenilenebilir enerjilerden karşılanması ve enerji sarfiyatının yüzde 20 azaltılmasına dayanan iklim hedeflerini belirlemişti. Enerji sarfiyatının azaltılmasında özellikle AB'nin ‘ekolojik tasarım yönergesi' büyük rol oynuyor. Bu yönerge, enerji verimliliği yüksek elektronik ürünlerin piyasaya girerek, enerji sarfiyatı yüksek ürünleri ikame etmesini amaçlıyor. Yönerge sayesinde son yıllarda buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makineleri, televizyonlar, bilgisayarlar, motorlar ve lambalar çok daha az enerji tüketir hale geldi.

Bazı elektronik ürünler bugün on yıl önceki enerji sarfiyatının yalnızca onda birine ihtiyaç duyuyor. AB'de 2009 yılında ampul kullanımının yasaklanması ve LED teknolojisinin devreye girmesi ile de eski ampullere kıyasla yüzde 80 oranında enerji tasarrufu sağlandı. Alman Enerji Ajansı'ndan Steffen Joest,“Aydınlatma konusunda LED teknolojisine geçiş, ekolojik tasarım yönergesi sayesinde güçlendirildi ve hızlandırıldı" diyor.

Ekolojik yönerge

Çevre ve enerji uzmanları, ‘Ekolojik tasarım yönergesinin' Avrupa Birliği iklim hedeflerine ulaşmada ve tüketicileri de yüksek enerji masrafından korumada önemli bir araç olduğu kanısında. Alman Enerji Ajansı'ndan Steffen Joest şunları söylüyor: “Bu merkezi araç olmadan, çok daha yüksek bir enerji harcamamız olurdu. Böylece enerji sarfiyatında yükselmeyi sınırlayabiliyoruz, açık bir etkisi var, artık bundan vazgeçmemiz mümkün değil.”

Joest'e göre uluslararası alanda AB enerji verimliliğinde bir örnek niteliğinde. Başka ülkelerin de yenileşim ve rekabet bakımından AB'deki uygulamalardan etkilendiğini ifade eden uzman, örneğin Almanya'nın enerji verimliliği yüksek elektronik ürünleri ihraç ederek ekonomik açıdan da avantaj sağladığını söylüyor: “Diğer ülkelerin de giderek enerji verimliliğinin yükseltilmesine ve enerji sarfiyatının azaltılması konularına daha fazla önem vermeye başladığını tespit ettik, özellikle de sanayi de rekabet gücünü korumak amacıyla. Fakat diğer enerji tüketicilerinde de bunu gözlemliyoruz çünkü bu bir maliyet meselesi. Milyarlar tutarında enerji ithalatı yapılmak zorunda kanlıyor… “