Elektrik sayaçları bedavaya değişecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de henüz elektronik olmayan yaklaşık 26 milyon eski tip sayaç ücretsiz olarak aşama aşama yenisiyle değiştirileceğini açıkladı.

Yıldız, 2014 yılı ocak ayından itibaren elektrik dağıtım şirketlerinin, abonelerin elektrik sayaçlarını ücretsiz olarak değiştirmeye başlayacağını açıkladı. Ancak bu uygulama, kullanım ömrü 10 yıl ve 10 yılı aşmış sayaçlar için geçerli olacak.



Elektrikte üç karar



Edinilen bilgilere göre, Türkiye’de 34 milyonu aşkın sayaç var. Bunların yaklaşık 8 milyonu hâlihazırda zaten elektronik sisteme geçmiş durumda. 2014 yılından itibaren ise elektrik aboneleri için şu üç önemli karar geçerli olacak:

1) Dağıtım şirketleri yeni abone olacakların sayaçlarını ücretsiz olarak takacak

2) 10 yıllık tüketim ömrünü dolduran sayaçlar, karşılığında herhangi bir bedel talep edilmeden 10 yıl boyunca aşama aşama yeni sayaçlarla değiştirilecek

3) Bozulan sayaçların değiştirilmesi gerektiğinde, sayaçların mülkiyetine sahip olacak olan dağıtım şirketleri yine ücretsiz olarak değiştirecek



Tüketimde yüzde 1,5 yanılma payı



Yetkililer, bazı bölgelerde 2014 yılının beklenmediğini, EPDK’nın yayınladığı yönetmelik kapsamında hâlihazırda yeni sayaçlarla eski sayaçların değiştirilmeye başlandığını söylüyor. 10 yıllık sayaçların değişmesindeki başlıca etkenlerden biri ise hassasiyetlerinde yüzde 1.5 değişme payı olması. Yani 10 yılını doldurmuş sayaçlar, elektrik tüketimini yüzde 1.5 oranına kadar daha fazla veya daha az gösterebiliyor.



Saat başına kesinti kaydı



EPDK yetkilileri, son yıllarda piyasaya daha akıllı elektrik sayaçları çıktığını, her saat tüketimi ayrı ayrı kaydeden sayaçlar bulunduğunu belirterek, “Elektrikte her saatin fiyatı farklı. Belli saatlerde daha ucuza tüketme imkânı var. Tüm bu verileri toplamış olacağız” dedi.

Yeni sayaçların kamu tarafından istenmesinin en büyük nedeni ise kesintileri de kaydedebiliyor olmaları. Böylelikle, tüketicilerin elektriği ne kadar sıklıkla ve ne kadar uzunlukta kesiliyor, bu veriler toplanabilecek. Kesintiler belli süreyi aşınca, dağıtım şirketleri tüketiciye tazminat ödemek zorunda kalacak.