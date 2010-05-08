Elektrik panosunu kullanan öğrencilere ceza

T24- Kocaeli Öğrenci Kolektifi ve TKP’li öğrenciler 28 Nisan’da üniversitenin Umuttepe Yerleşkesi’nde 1 Mayıs standı açtı. Standa ‘AKP Üniversiteleri teslim alacakmış. Avucunuzu yalarsınız. AKP yerin dibine’ yazılı pankartlar asıldı. 1 Mayıs’a çağrıların yapıldığı bildiriler dağıtıldı.





Olaydan birkaç gün sonra ise rektörlük standı açan ve burada bulunan 10 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Öğrencilere gönderilen soruşturma tebligatında “28 Nisan 2010 Çarşamba günü Umuttepe Sosyal Tesisleri’nde izinsiz bildiri dağıtığınız, afiş ve pankart astığınız, elektrik panosunu izinsiz açtığınız ve buradan kaçak elektrik aldığınız, bu eylemlerle can ve mal güvenliğinizi tehlikeye attığınız, yüksek sesle müzik yayını yaparak derslerin yürütülmesini engellediğiniz ve çevreyi rahatsız ettiğiniz,bu eylemleri güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen saat 17.00’ye kadar sürdürdüğünüz iddia edilmektedir” denildi.







İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, haklarındaki iddiaların doğru olmadığını belirterek “Panoyu izinsiz kullandığımız doğru değil. O gün sadece biz stant açmadık, bankaların da stantları vardı. Herkes elektrik panosundan elektrik kullanıyordu. Okula özel şirketlerin stantları, afiş-leri girerken okulun öğrencilerinin etkinlik yapmasını engelliyorlar” derken, bir diğer öğrenci ise şöyle konuştu: “Nisanda yaptığımız yemekhane boykotunda da yemekhanede ücretsiz yemek yediğimiz için soruşturma başlatılmıştı.” Rektörlük ise soruşturmayla ilgili bilgi vermedi. (Radikal)