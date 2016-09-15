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Yaşam

Elektrik panosunda yangın; 11 kişi hastanelik oldu

Adıyaman'da elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı

15 Eylül 2016 22:57

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Recai Kutan Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın giriş kapısındaki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyük bir gürültü ile patlayan ve ardından alev alan pano, binada oturanlara korkulu anlar yaşattı.

Patlama ve yangının ardından kendilerini dışarı atmaya çalışan bina sakinlerinden 7'si çocuk 11 kişi ise, içeri dolan dumandan etkilenerek fenalaştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen Melike Doğan, Fatma Doğan, Ramazan Doğan ile Suriye uyruklu Revan Ali, Muhammed Ali, Ahmet Ali, Bezem Ali, Derim Derviş, Taha Derviş, Marah Derviş ve Mustafa Derviş, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan 11 kişi, kısa süre sonra taburcu edildi.

Mahallede de paniğe yol açan trafonun patlama sebebi araştırılıyor.

 

 

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