Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Bakan Dönmez’in “kış saati” açıklamasına yanıt: Söylediğini teyit edecek bir bilimsel veri yok ortada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar lira tasarruf sağladık” açıklamasına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ yanıt verdi.

Gerçek Gündem’den Ece Seçil Şahin’in haberine göre, Özdağ, “Bakanın söylediğini teyit edecek bir bilimsel veri yok. Neyle karşılaştırıp doğru hesap yapıldığını bileceğiz, bunu bilemiyoruz." dedi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Bakanın açıklamasına göre yılda 1.1 milyar kilovatsaat tasarruf edildi. 2020 yılında biz 305 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretmişiz. 2020 yılı rakamlarına göre 1.1 milyar kilovatsaat tasarrufu olduğuna göre binde 3 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bakanın söylediğini teyit edecek bir bilimsel veri yok ortada. Neyle karşılaştırıp doğru hesap yapıldığını bileceğiz, bunu bilemiyoruz. 2016 yılında kalıcı yaz saatine geçildi. 2016-2017 yılındaki karşılaştırmalarla aslında bunu ortaya koymak gerekiyordu. İTÜ'nün bir raporunun olduğu söylenmişti 2017 yılında ama biz böyle bir rapor görmedik. Kamuoyuna deklare edilen, bilim insanlarının üzerinde tartışacağı bir rapor görmedik. Bakanın söylediğini neye dayandıracağız onu da bilmiyorum."

"Toplumun enerjisinin düşmesine değer mi?"

Bizim için 1 kilovatsaat tasarruf bile önemli ancak sonuçta Türkiye'nin nüfusunun yüzde 60-70'inin mağdur olduğu, her şeyin altüst olduğu bir düzenin içindeyiz artık. Bakanın söylediği rakam için değer mi? Toplumun enerjisinin düşmesine değer mi?

Bu uygulama başlamadan önce enerji tasarruf hedefleri yılda 2.5 idi. Netice itibarıyla o gün hedeflenip yola çıkılanla bugün gelinen nokta arasında dağlar kadar fark var. 2016 yılından bugüne kadar elde edilen toplam enerji tasarrufu 6,82 milyar, yani yıllık ortalama 1.13 milyar kilovatsaat olmuş. 2020 yılı tüketim verileri esas alındığında yıllık binde 3,7’lik bir tasarruf anlamına geliyor. Ancak bunu kanıtlayan bilimsel bir veri henüz ortada yok. Yani bu açıklama doğru olsa bile hedeflerin çok gerisinde kalındığı görülüyor. Demek ki umulan tasarruf sağlanamamış. Ankara'dan Batı'ya doğru bütün illerde, iş ve eğitim kesiminin, uluslararası ticaret yapanların katlanmak istemediği bir süreç yaşıyoruz.

EMO olarak çok tasarruf yapıldığına ilişkin veri göremiyoruz. Bakanı doğrulayacak, bilim insanlarının da hemfikir olduğu bir rapor göremiyoruz ortada. Toplum düzeni açısından olumsuz olduğu görüşündeyiz. Elektrik enerjisi açısından söylendiği gibi bir olumluluğu olduğu kanaatinde değiliz. Türkiye'nin çoğunluğu bundan mutsuz."

TIKLAYIN | Bakan Dönmez: Kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar lira tasarruf sağladık