Elektrik Mühendisleri Odası: KDV'nin düşürülmesi 2 bin liralık faturada 200 lira indirime karşılık gelecek; çözüm kamulaştırmada

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özgür Tamer, tarımsal sulamada ve meskenlerde kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den 8'e düşürülmesinin yüksek faturalara çözüm getirmeyeceğini söyledi. Tamer, "Esnaf için 900 kilovatsaatlik yeni sınır tanımlandı. Bazı esnafın bu sınıra uyması mümkün değil. Onlar için halen yüksek faturalar söz konusu olacak. Meskende de 2 bin liralık faturada indirim 200 liraya karşılık gelecek. Bu sorunun çözümü kamulaştırmada. Şu an sadece yara bandı uygulanıyor" dedi.

Kabine Toplantısı sonrası meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğü, esnaf için ise aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 25 indirim yapıldığı açıklandı.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özgür Tamer ise bu kararların çözüm olmadığını söyledi.

"Halen yüksek faturalar söz konusu"

Tarımsal ve mesken kullanımlarında yüzde 10 civarında bir indirim olduğunu anımsatan Tamer, şöyle konuştu:



"210 kilovatsaatten 240 kilovatsaat ya da günlük 8 kilovatsaatlik bir minimum rakam tanımlandı. Bu daha düşük bir zamma karşılık gelebilir. Ancak 31 Aralık tarihine göre yüzde 37 artış sürüyor. Yüzde 52 ve yüzde 126'lık rakam yerine 230 kilovatsaat altı kullanımda yüzde 37'lik artış var. Birçok insan için bu halen ciddi bir artış. Esnaf için de yüzde 60'ın üzerinde bir zam halen söz konusu. Aylık 900 kilovatsaatlik sınır belirlenmesine rağmen. Bazı esnafın da bu sınıra uyması mümkün değil. Onlara halen yüksek faturalar gelecektir. Artan sadece elektrik faturası değil, halk birçok açıdan zaten fiyat artışından zorlanıyor. Yüzde 37'lik farkın halen oluşması insanları tabii ki zorluyor. Burada yapılması gereken, aslında zammın geri alınması ya da zam oranının düşürülmesiydi. Çünkü elektrik dağıtım şirketlerinin karı halen dokunulmadan duruyor."

"Çözüm kamulaştırmada"

KDV indiriminin faturaya yansıyacağı miktarı anlatan ve çözüm önerisi getiren Tamer, şunları söyledi:



"230-240 kilovatsaatlik değerler için bir düşüşten bahsedebiliyoruz ama onun üzerine çıktığında, 2-3 bin liralık bir faturayı etkileyeceği rakam 250-300 lira olacaktır. Yüzde 10'luk bir indirimden bahsediyoruz. Dolayısıyla yüzde 10 civarında, 2 bin lirada 200 liraya karşılık gelecek. Tarımsal üretimde de bu yüzde 10'luk kısım geçerli. Esnafta 900 kilovatsaatlik sınır ilk kez tanımlandığı için bunun altında kalan abonelerde yüzde 127 yerine yüzde 60'lık bir fiyat artışı söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu nispeten kabul edilebilir olacaktır. Bu sorunun çözümü kamulaştırmada. Enerjinin üretimden dağıtıma, dağıtımdan perakende satışa kadar kamulaştırılması gerekiyor. Enerji, doğası gereği bir kamu tekelidir. Enerjiyi depolayamazsınız. Depolayamadığınız için de spot piyasa ve borsasını oluşturamazsınız. Borsasını oluşturamadığınız bir şeyi de bu şekilde pazarlayamazsınız. Bu sorunun çözümü kamulaştırmadan geçiyor. Uzun vadeli doğru yatırımlarla yapılacak, liyakatli insanların çalıştığı planlı programlı bir kamulaştırma programı ile bu işe bir çözüm bulunabilir. Şu anda sadece yara bandı uygulanıyor." (ANKA)