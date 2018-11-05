Elektrik kontağından çıkan yangında 3 ev küle döndü

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesine bağlı Kilkuyu köyündeki bir evde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının çevredeki 2 eve de sıçraması sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin Baloğlu\'na ait evde dün gece saatlerinde, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın daha sonra Muammer Uysal ve Hanife Uysal\'a ait evlere sıçradı. Yangın, çevre ilçelerden gelen arazözlerle yapılan müdahale sonrası 5 saat süren bir çalışma ile kontrol altına alındı.

\'3 EV DE KÜLE DÖNDÜ

Yangında, alt katları ambar olarak kullanılan 2 katlı 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde incelemede bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, \"Evlerin ikisinde oturan kimse yoktu. Diğer evimizde de yaşamakta olan bir çiftimiz hemen tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Sistemli ve kontrollü bir şekilde yangın söndürme ve soğutma çalışmalarımızı tamamladık. Aynı zamanda telef olan hiç bir hayvanımız da yok. Altları ambar olan üç ev yangın sonucu tamamen küle dönmüş vaziyette\" dedi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri olay yerinde tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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