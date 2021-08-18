Elektrik kesintisini protesto eden 11 çiftçi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elektrik kesintilerini protesto eden çiftçilere jandarma gazla müdahale etti. Eylem yapan 11 çiftçi gözaltına alındı.

14 Ağustos'ta kesilen elektrik nedeniyle ekinlerini sulayamayan çiftçiler, Pekmezli Mahallesi'ndeki Akçakale-Ceylanpınar kara yolunda toplanarak, DEDAŞ'ı protesto etti. Yolu kapatan çiftçiler, soruna çözüm bulunmasını talep etti. Jandarma bir süre sonra yolu kapattıkları gerekçesiyle çiftçilere gaz sıktı. 11 çiftçi gözaltına alınırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Gözaltına alınan çiftçiler ise ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)