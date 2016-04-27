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Elektrik kesintisine Bakanlık açıklaması; aşırı fırtına ve yağış arızaya neden oldu

Türkiye'nin 19 kentinde aynı anda elektrik kesintisi yaşandı

27 Nisan 2016 05:18

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin 19 kentinde dün (26 Nisan 2016) akşam saatlerinden itibaren ilçe ilçe elektrik kesintileri yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada arızanın Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki aşırı fırtına ve yağış nedeniyle yüksek gerilim hatlarında geçici arıza yaşanması olarak duyurdu. Elektrik kesintilerinin ardından ana sistem, bir süre sonra normale dönmeye başladı.

Yurt genelinde kısmen yaşanan elektrik kesintilerinin Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki aşırı fırtına ve yağıştan dolayı yüksek gerilim hatlarındaki geçici arızadan kaynaklandığı belirtilerek, dün gece 23.13 itibarıyla tüm bölgelere yeniden enerji verildiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

 "26 Nisan 2016 tarihinde saat 22.29’da Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki aşırı fırtına ve yağış nedeniyle yüksek gerilim hatlarında geçici arıza yaşanmıştır. Yaşanan arıza, bazı illerimizde kısmi kesintilere neden olmuştur. Yapılan müdahale ile sistem kısa sürede normale döndürülürken, saat 23.13 itibarıyla tüm bölgelerde kesinti giderilerek enerji sağlanmıştır. Toplam kesinti, Türkiye genelinde yüzde 15’lik kesimde 45 dakika süre ile yaşanmıştır."

 

Bedaş’tan açıklama geldi

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bugün (dün) saat 22:30’da TEİAŞ işletimindeki enterkonnekte sisteminde oluşan teknik arıza nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşmiştir. TEİAŞ sisteme enerji verdikçe BEDAŞ da kademeli olarak elektrik sağlamaya başlayacaktır. 

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçeler; Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Küçükçekmece’dir.

TEİAŞ’tan sisteme enerji gelene kadar, kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak sureti ile kademeli olarak elektrik sağlayacaktır. 

Kamuoyu ile paylaşılması konusunu bilgilerinize sunarız.

BEDAŞ'tan yapılan diğer bir açıklamada, "TEİAŞ’tan sisteme enerji gelene kadar Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak sureti ile kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için 23:30 itibarı ile kademeli olarak elektrik sağlamıştır." denildi.

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