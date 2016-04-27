Türkiye karanlığa gömüldü; 19 ilde elektrik kesintisi yaşandı

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda kentinde akşam saatlerinden itibaren ilçe ilçe elektrik kesintileri yaşandı. İl merkezlerinde yer yer yaşanan elektrik kesintileri, çevre ilçelerde yoğunluk gösterdi.

İşte akşam saatlerinde elektrik kesintilerinin görüldüğü iller:

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Hakkari, Trabzon, Erzincan,Erzurum, Iğdır, Samsun, Gaziantep, Rize, Sakarya, Mersin, Yalova, Kayseri, Düzce, Adana