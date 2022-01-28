Elektrik kesintisi sonrası firmalar jeneratöre yöneldi; talepteki artış yüzde 50'yi buldu

İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğraması sonucunda sanayide uygulanan elektrik kesintisi sonrasında firmalar jeneratör alımına yöneldi. Sektör temsilcileri geçen haftadan bu yana jeneratör talebindeki artış yüzde 50’leri bulduğunu ifade etti.

100-200 KW/H büyüklüğünde bir jeneratörün fiyatı ise 150-200 bin TL arasında değişiyor

Dünya gazetesi'nden Merve Yiğitcan'ın haberine göre jeneratörün tam randımanlı bir elektrik kaynağı olmaması, arada soğutulması gerekliliği, özellikle büyük sanayi kuruluşlarında üretimin eski akışında olmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda jeneratörden elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 300 daha maliyetli olması da, firmaların elini zayıflatıyor.