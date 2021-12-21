Elektrik kesintisi nedeniyle 2 yaşındaki çocuğu ölen babaya telefon: Çaya bekleriz

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bronşit hastası 2 yaşındaki Yunus Emre Binen'in, babasının faturaları ödeyememesinden dolayı evin elektriğinin DEDAŞ tarafından kesildiği ve oksijen maskesi çalışmadığından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede vefat ettiği iddia edildi. Baba Özcan Binen oğlunun ölümünün ardından DEDAŞ müdürünün kendisini arayıp çaya davet ettiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Cami mahallesinde yaşayan Binen ailesinin en küçük çocuğu Yunus Emre Binen (2), evdeki elektrik kesintisinden kaynaklı buhar cihazını kullanamaması sonucu fenalaştı. 12 Aralık gecesi hastaneye kaldırılan Yunus Emre Binen kurtarılamadı.

DEDAŞ Silvan Müdürlüğü, Binen ailesinin oturduğu eve abonelik için 3 Haziran ve 9 Kasım'da ihbarname gönderdiklerini, kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını iddia etti. DEDAŞ açıklamasında, 10 Aralık'ta kesinti için eve enerji kesimi için gidildiği ancak adreste kimse bulunamadığı için enerjinin kesilmediği kaydedildi. DEDAŞ, Binen’in öldüğü 12 Aralık'ta da elektrik kesintisi yapılmadığını ileri sürdü.

Açıklamanın devamında, "17 Aralık 2021 tarihinde Meryem Binen tarafından abonelik devri başvurusu yapılmasının ardından, 18 Aralık 2021 günü yeni abonelik başlatılmış, kablo bağlantısı yapılmış ve enerji verilmiştir. Bütün bu veriler ışığında, evladımız Yunus Emre Binen’in talihsiz ölümüne şirketimizin herhangi bir uygulamasının veya ihmalinin sebep olduğu sonucunu çıkarmak, insaf ölçütlerinin ötesindedir" ifadelerine yer verildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ceylan Şahinli'ye konuşan ve kiracı oldukları adrese 3 ay önce geldiklerine aktaran anne Meryem Binen, bu süre içerisinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesini görmeye gittiklerini ve döndüklerinde ise elektriklerinin olmadığını ifade etti. Kaybettikleri çocuklarının Silopi dönüşü iyi olduğunu belirten anne Binen, "Çok uzun süredir elektriğimiz yok. Çocuk biraz hastalanmıştı ama durumu ağır değildi. Geldiğimiz zaman da burada arkamdan geziyordu. Çocuğu akrabamızın evine götürerek orada buhar verdik. Sonra eve döndük. Eşime gidip elektriği yapmasını söyledim" dedi.

DEDAŞ'ın, evlerine giren hırsızların elektrik kablolarını çalmasını gerekçe göstererek, eşinden kablo almasını istediklerini söyleyen anne Binen, maddi durumları olmadığı için sorunu çözemediklerini kaydetti. Binen, çocuğunun gece fenalaşması üzerine ilçedeki hastaneye kaldırdıklarını ve sonrasında Diyarbakır'a sevk edildiğini belirterek, "Cihaza bağlıyorlar. Saat 5’te öldü. Doktor, 'soğuktan öldü’ dedi. Buhar veremedik ve soğuk akciğerlerine kadar gitmiş" diye konuştu.

Çocuğunun ölümünden önce elektriklerinin bağlanması için DEDAŞ'a gittiklerini ve kendilerine "elektriğin zaten açık" cevabı verildiğini aktaran baba Özcan Binen ise şunları anlattı: "Pazartesi (6 Aralık) elektrikler yoktu, Salı da gelmedi. Hattı bağlamışlardı, biz de gelip saati bağlarlar sandık. Onları bekledik. Bize ‘evden çıkmayın elektriğinizi bağlayacağız’ dediler. Kaç kere aradık; Mahalle mahalle dolaştıkları için yoğun olduklarını söylediler. Cumartesi gününe kadar elektrikler gelmedi ve çocuğu alıp ağabeyimin evine götürdüm. Ona o akşam buhar verdik. Sonra eve geri geldik. Pazar günü çocuğum biraz rahatsızlandı. Gece 03.00'da inlemesini duyduk. Belki açlıktan böyle yapıyordur diye düşündük. Kalktık çocukta hal yok. Kalbi durmuş. Hastanede 40 dakika boyunca kalbini tekrardan çalıştırmaya çalıştı."

Oğlunun 3 kez kalbinin durduğunu ve sonrasında öldüğünü anlatan baba Binen, yaşananların ardından yine DEDAŞ’a gittiğini ve kendisine “Abone kaydını kendi üzerine yap gelip elektriği bağlayalım” denildiğini aktardı. Binen, 16 Aralık'ta çocuklarının mezarından döndüklerinde elektriklerinin bir kez daha kesildiğini belirtti. Araya birilerinin girmesi üzerine elektriğin verildiğini söyleyen Binen, “İnsanların hepsi fakir. Banyo yapamıyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Sadece elektrik tek de değil. Bu bir insanlık sorunudur” diye konuştu.

DEDAŞ çaya davet etti

DEDAŞ Müdürü olduğunu söyleyen bir kişinin dün kendisini arayarak "Gelin bir çayımızı için" dediğini dile getiren Binen, "Her evde bir hasta olduğunu hepimiz biliyoruz, DEDAŞ'tan gelenler de biliyor. İnsanın anlaması lazımdı. Benim başıma geldi kimsenin başına gelmemesi lazım. Elektrik parasını çıkaramıyoruz. Nereden getireceğiz bu parayı?" diye tepki gösterdi.