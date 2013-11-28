Elektrik kesintisi hayatına mal oldu

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Kalaycı köyünde solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Selahattin Ateş’in(62) elektrik kesintisi sonrası öldüğü iddiası üzerine yakınları suç duyurusunda bulundu. İlçeye yaklaşık 19 kilometre uzaklıktaki köy evinde bir süredir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Ateş’in ölümü üzerine cumhuriyet savcılığının talimatıyla ARAS EDAŞ ilçe şefi Coşkun Sur hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlatıldı.

‘Şef çok inat etti’

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre hayatını kaybeden Ateş’in kardeşi ve aynı zamanda köy muhtarı olan İsracettin Ateş, enerji hatlarının köye gelmesini sağlayan direklerden birinin yan yatmasının ardından ilçe şefliği tarafından elektriğin kesildiğini ileri sürdü. Enerji nakil hattı direğinin yan yatmasına rağmen evlerinde elektriğin olduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

“Elektrik şirketinin şefliğini telefonla aradım ve durumu ilettim. Birkaç saat sonra köyün elektriklerini kestiler. Tekrar telefon açarak aynı yetkili kişiye, elektriği kesin demediğimi ve yan yatan direkten haberlerinin olması için aradığımı belirttim. Ağabeyimin solunum cihazına bağlı olduğunu da söyledim. Eğer elektrik olmazsa ağabeyimin öleceğini belirttim ama derdimi anlatamadım. Şef bana elektriği açtıramayacağını, direk yapılmadan şebekeye enerji veremeyeceğini söyledi. Şef bizi dinmediği için ilçe emniyete ve jandarmaya giderek durumu anlattık. Sonra tekrar şefe durumu izah etmek istedik. Bize ilk başta elektriği açmayacağını belirterek, ‘Gidin başbakana şikâyet edin yine açmam’ dedi. Biz ağabeyimin durumunu tekrar anlattık ve bu kez orada çalışanlar da şefe ısrar edince şef, ‘Ben gelip bakayım’ ifadesini kullandı.”

‘Göz göre göre öldü’

Muhtar Ateş, yan yatan direğin kontrolünü yapan görevlilerin elektriği yine açmadıklarını ve bu sırada solunum cihazına bağlı olan ağabeyinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Olayın savcılığa intikal ettiğini ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ateş, şunları kaydetti:

“Direği gören ilçe şefi eve gelip beni sormuş. Eşim ağabeyimin öldüğünü kendisine söyleyince o kişi paniğe kapılarak hemen oradan ayrılmış. Biz bu olayın ardından jandarmayla birlikte direğin yanına gittik. Direk günlerdir havada asılı yan yatmış şekilde duruyordu ve altında ateş yanıyordu. Jandarmada hemen direğin fotoğraflarını çekerek tutanak tuttu. Bu olay resmen cinayet, ağabeyim göz göre göre öldü. Eğer şef bizi dinleyip elektriği kesmeseydi ağabeyim bugün ölmemiş olacaktı.”

‘Cezalarını çeksinler’

Ateş, ağabeyinin maddi durumunun iyi olmadığını ve bu nedenle kaymakamlık tarafından kendisine bir ev yaptırıldığını söyledi. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Maksut Ateş (29)ise şöyle konuştu:

“Babamı hastaneden eve getirdik ama sadece 3 gün burada bizimle kaldı. Direğin yan yatmasının ardından elektrikler kesilince babam evin penceresine başını uzatarak nefes almaya çalışmış. Torunlarına nefes alamadığını söylemiş, elektrikleri neden kestiklerini sormuş. İnşallah adalet yerini bulur, suçlular cezasını çeker. Biz elektrik açılsın diye ısrar ederken, şef tamam açacağım demeseydi, babamı Tekman’a veya başka bir yere götürür solunum cihazından nefes almasını sağlardım” dedi.

‘Bir sabotaj var’

ARAS EDAŞ Erzurum İl Koordinatörü Kubilay Atan olayın savcılığa intikal ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Köye enerji sağlayan nakil hatlarının birinde direk yanmış ve enerji direği ağaç olması nedeniyle iletkenler yere 3 metre yaklaşmış. Enerji verilmesinde bu nedenle sakınca olmuş ve oradaki yetkili şef arkadaşımız durumu jandarmaya, kaymakamlığa bildirmiş. 112 Acil Servis’i aradığınız zaman gelip hastayı alırlardı. Köy ilçeye 10-12 kilometre uzaklıkta. Orada bir sabotaj var ve direk yanmış. Böyle olmasına rağmen arkadaşlarımız yine bir şekilde kısa sürede direği değiştirerek bir gün sonra köye enerji verdi.”