Elektrik kesintilerinin nedeni aşırı sıcak nedeniyle artan talebin karşılanamaması

Orman yangınları mücadele eden Antalya’nın da aralarında olduğu pek çok ilde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirler de yer alıyor. Enerjigünlüğü sitesinin haberine göre kesintiler, aşırı sıcaklara bağlı olarak elektrik talebinin artmasından kaynaklanıyor. Yüksek talep karşılanamadığından yurt çapında elektrik kesintileri uygulanıyor.

Türkiye elektrik şebekesinin sistem operatörü konumundaki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), sisteme talebi karşılayacak miktarda elektrik verilemediği için, 21 dağıtım bölgesine talep edilen ölçüde elektrik aktaramıyor. Sistemdeki arz talep dengesini koruyabilmek için talep kısıntısına gidiliyor, bu da her dağıtım bölgesinde duruma göre 60-90 dakika arasında değişen sürelerle elektrik kesintileri uygulanmasıyla sağlanıyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı son günlerde görev bölgesindeki artan talebi karşılamak isteyen görevli tedarik şirketleri, ilave talebi gün öncesi elektrik piyasasından karşılamak istemelerine rağmen, alım talebini karşılayacak miktarda elektrik arz edecek üretici bulamıyor.

Enerji Bakanlığı: Talepte aşırı artış var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan elektrik kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.”