Elektrik kesintileri şimdilik sona erdi; "Bazı santraller istendiği anda devreye giremiyor, kesintiler o yüzden…"

Ekonomi Servisi

Pazartesi pek çok ilde görülen elektrik kesintileri akşam saatlerinde ortadan kalktı. Enerjigünlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, Türkiye’yi etkileyen elektrik kesintilerinin, mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıkların talebi artırırken üretimin yeteri kadar artmamasından kaynaklandığını belirtti.

Haber Global’in sorularını yanıtlayan Mehmet Kara, Türkiye’de elektrik üretiminin normal şartlarda yeterli olduğunu belirterek, “Bununla birlikte kurulu kapasitede yer alan bazı santraller istenilen anda açılıp devreye alınabilecek tesisler değil. Bazı santraller piyasa fiyatlarında elektrik üretemiyorsa kapalı duruyorlar. Gerektiği zamanlarda ise hemen devreye giremiyorlar. Örneğin kömür santrallerini üretime başlattığınızda durdurmanız zordur. Bir kere durdurduğunuzda yeniden başlatmanız zordur” dedi.

Elektrik kesintilerinin “Madem arzı hemen artıramıyoruz, o zaman talebi kısalım” mantığıyla yapıldığını belirten Kara, “Şu an itibarıyla elektrik kesintileri ortadan kaldırılmış durumda” diye konuştu.